Khi tôi quyết định không đi đâu cả dịp 30/4: Tài khoản "còn nguyên", người không mệt và lần đầu thấy thành phố mình đang sống đẹp đến vậy

Năm ngoái, đúng dịp 30/4, tôi ngồi ở sân bay Tân Sơn Nhất từ 4 giờ sáng. Chuyến bay delay ba tiếng, đến khách sạn ở Phú Quốc thì đã chiều muộn, mệt đến mức chỉ muốn nằm im trong phòng. Cả kỳ nghỉ năm ngày, tôi chen chúc trong những bãi biển đông nghẹt người, ăn những bữa cơm đắt gấp ba ngày thường nhưng vị chẳng có gì đặc biệt, xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để chụp được một tấm ảnh ở quán cà phê "viral".

Về đến nhà, tôi tổng kết: Bay đi mất nửa ngày, bay về mất nửa ngày, cộng thêm hai ngày mệt rã rời - vậy là kỳ nghỉ năm ngày chỉ thực sự còn hai ngày để "tận hưởng". Tài khoản trống rỗng, lưng đau, da cháy nắng, và cảm giác đọng lại chỉ là một sự trống rỗng khó tả. Năm nay, khi đồng nghiệp háo hức hỏi "đi đâu chưa?", tôi cười: "Tao ở nhà". Họ ngạc nhiên như thể tôi vừa thông báo điều gì đó kỳ lạ lắm. Nhưng đó là quyết định sáng suốt nhất của tôi trong cả năm 2026, và tôi muốn kể cho bạn nghe vì sao.

Khi "đi đâu cũng đông" trở thành nỗi ám ảnh của người trưởng thành

Có một sự thật mà ít ai nói ra thẳng: Kỳ nghỉ lễ bây giờ có lẽ không còn là kỳ nghỉ nữa, mà là một cuộc chiến. Chiến với giá vé máy bay tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Chiến với những bãi biển không còn chỗ đặt chân, những điểm check-in xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Chiến với khách sạn tăng giá trong khi dịch vụ lại sa sút vì quá tải. Chiến với chính bản thân khi vừa muốn nghỉ ngơi vừa phải "sống cho đáng tiền vé" - phải chụp đủ ảnh, phải đi đủ điểm, phải ăn đủ món để không phí chuyến đi. Phụ nữ tuổi 30 chúng ta đã quá đủ những cuộc chiến trong công việc, trong gia đình, trong các mối quan hệ. Vì sao đến cả kỳ nghỉ cũng phải chiến đấu? Vì sao chúng ta lại để FOMO - nỗi sợ bỏ lỡ dắt mũi đến mức coi việc "không đi đâu" là một sự thua kém, một điều phải xấu hổ khi nhắc đến với bạn bè?

Tôi nhớ một người chị đồng nghiệp từng tâm sự: "Năm nào chị cũng đi du lịch dịp lễ, không phải vì muốn đi, mà vì sợ về quê họ hàng hỏi 'đi đâu chưa', sợ đồng nghiệp hỏi 'có lịch trình gì hay không'". Hóa ra, rất nhiều người trong chúng ta đang đi du lịch không phải để nghỉ ngơi, mà để có cái mà kể, để không bị "tụt hậu" trong bảng so sánh vô hình của mạng xã hội. Đó là một kiểu áp lực mà chúng ta tự đặt lên vai mình, rồi gọi tên nó bằng từ "kỳ nghỉ". Nhưng kỳ nghỉ đúng nghĩa phải là khoảng thời gian khiến bạn nhẹ đi, chứ không phải nặng thêm.

Staycation và nghệ thuật biến ngôi nhà thành nơi đáng ở nhất

Trào lưu staycation - nghỉ dưỡng tại chỗ đang được phụ nữ thành thị ở Hà Nội, TP.HCM âm thầm hưởng ứng trong vài năm gần đây. Bạn không cần đi xa để nghỉ ngơi. Bạn chỉ cần một tâm thế khác. Hãy thử tưởng tượng: Sáng 30/4, bạn không cần đặt báo thức. Bạn dậy lúc 8 giờ trong căn phòng quen thuộc của mình, pha một ly cà phê thật chậm theo cách mình thích, ngồi bên cửa sổ đọc cuốn sách đã mua từ ba tháng trước mà chưa kịp giở ra.

Buổi trưa, bạn nấu một bữa ăn tử tế - không phải nấu vội cho kịp giờ làm, mà nấu vì niềm vui được nấu, được ngửi mùi tỏi phi thơm trong căn bếp mà ngày thường mình chỉ ghé qua. Buổi chiều, bạn đặt lịch một buổi spa gần nhà, hoặc đơn giản là tự pha một bồn tắm với muối Epsom và vài ngọn nến thơm. Tối đến, bạn xem lại một bộ phim cũ mà mình từng yêu thích, không bị tin nhắn công việc làm phiền, không phải lo dậy sớm hôm sau. Đó không phải là sự buồn tẻ. Đó là sự xa xỉ thật sự mà phụ nữ trưởng thành cần - sự xa xỉ của thời gian được làm chủ hoàn toàn.

Nhiều người nghĩ staycation là việc của những người "lười" hoặc "không có tiền đi đâu". Nhưng thực tế, đây là kỹ năng nghỉ ngơi mà không phải ai cũng làm được. Để tận hưởng được việc ở nhà, bạn cần biết mình thật sự thích gì, cần gì, và đủ kỷ luật để không lướt mạng xã hội cả ngày rồi cuối kỳ nghỉ thấy mình chẳng làm được gì cả. Đây là lúc bạn học cách chăm sóc chính ngôi nhà của mình, thay một bộ ga giường mới, mua một bó hoa tươi đặt ở bàn ăn, dọn lại cái ban công lâu nay bỏ hoang. Khi không gian sống của bạn đẹp lên, tâm trạng bạn cũng theo đó mà khá hơn. Đó là kiểu chữa lành bền vững hơn bất kỳ chuyến đi nào.

Một điều buồn cười mà tôi nhận ra: Chúng ta thuộc lòng đường phố Bangkok, Đà Nẵng, Đà Lạt, nhưng lại chẳng biết quán cà phê nào đẹp gần nhà mình. Chúng ta sẵn sàng bay 1.500km để check-in một quán phở "viral", nhưng không biết bà cụ bán xôi đầu ngõ đã ở đó hơn 30 năm với công thức chẳng đổi. Nghỉ lễ ở lại thành phố là cơ hội để bạn trở thành "khách du lịch" trên chính nơi mình đang sống. Hãy thử dậy sớm một buổi và đi bộ quanh hồ - bạn sẽ thấy thành phố lúc 5 giờ sáng đẹp đến lạ kỳ, khác hẳn với cái thành phố ồn ào bạn vẫn đi qua mỗi ngày trên đường đi làm. Hãy ghé một bảo tàng mà bạn chưa từng vào dù đã sống ở đây nhiều năm - vé chỉ vài chục nghìn, và bên trong là cả một thế giới mà bạn không ngờ tới. Hãy thử ăn ở một con phố mà bạn chưa từng dừng chân, gọi món mà bạn chưa từng thử. Hãy chọn một tuyến xe buýt ngẫu nhiên và đi đến trạm cuối - đó là cách rẻ nhất và bất ngờ nhất để khám phá những góc thành phố bạn chưa bao giờ đặt chân tới.

Khi tài khoản tiết kiệm và sức khỏe cũng được "nghỉ lễ"

Nghỉ lễ không đi đâu còn là dịp để bạn hoàn thành những "món nợ" với chính mình. Cuốn sách mua đã lâu mà chưa đọc. Cái tủ quần áo lộn xộn đã lâu mà chưa sắp xếp. Lá thư cảm ơn mà bạn định viết cho mẹ từ Tết mà chưa kịp. Bộ phim mà bạn đã thêm vào danh sách "để dành" nhưng chưa bao giờ xem hết. Cuộc gọi cho người bạn cũ mà bạn cứ hẹn mãi "khi nào rảnh". Những việc nhỏ này, khi được làm trong tâm thế thảnh thơi, lại mang đến cảm giác viên mãn mà không một chuyến đi xa nào có thể cho bạn. Tôi gọi đó là "chữa lành thật sự" - không phải chữa lành kiểu chụp ảnh ở Bali rồi về vẫn kiệt sức, mà là chữa lành kiểu sau năm ngày bạn quay lại văn phòng với đôi mắt sáng, làn da đỡ thâm quầng và năng lượng mới để bước vào quý tiếp theo của năm.

Có một điểm cộng mà ít ai nhắc đến: Kỳ nghỉ lễ ở lại thành phố giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể. Trung bình một chuyến du lịch nội địa năm ngày dịp lễ tốn từ 8 đến 15 triệu cho một người, chưa kể những chi phí phát sinh. Số tiền đó, nếu để dành, có thể trở thành quỹ khẩn cấp cho những lúc bất trắc, một khóa học bạn ấp ủ đã lâu, một buổi khám sức khỏe tổng quát mà bạn cứ trì hoãn, hay đơn giản là một bộ đồ nội thất mới giúp ngôi nhà bạn xinh hơn và bạn cũng yêu nó hơn. Phụ nữ tuổi 30 nên hiểu rằng: Tiêu tiền vào trải nghiệm thật sự là tốt, nhưng tiêu tiền chỉ vì sợ bị "thua bạn kém bè", chỉ vì áp lực vô hình từ mạng xã hội, là điều cần phải dừng lại. Một tài khoản tiết kiệm khỏe mạnh cũng là một dạng tự do mà tuổi 30 cần học cách trân trọng.

Năm nay, nếu bạn cảm thấy mệt khi chỉ vừa nghĩ đến chuyện đặt vé, xếp vali, lên lịch trình - hãy nghe theo cái mệt đó. Cơ thể và tâm trí bạn đang nói rằng chúng cần một kiểu nghỉ ngơi khác, không phải sự ồn ào và vội vã của những chuyến đi đông đúc. Ở lại thành phố không có nghĩa là bạn thua kém ai cả. Ngược lại, đó là dấu hiệu bạn đã trưởng thành đủ để biết: Hạnh phúc không nằm ở nơi mình đến, mà ở cách mình sống trong từng ngày được nghỉ. Đó là dấu hiệu bạn đủ tự tin để không cần phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai - kể cả với chính bản thân mình. Năm ngày tới, tôi sẽ ở Hà Nội. Tôi sẽ uống cà phê ở quán quen, đọc nốt cuốn sách dở dang đã ba tháng, gọi điện cho mẹ lâu hơn một chút thay vì chỉ vài câu vội vã, ngủ những giấc thật dài và thức dậy không cần báo thức. Và tôi tin, đó sẽ là kỳ nghỉ đáng giá nhất năm - một kỳ nghỉ mà tôi không cần kể với ai, vì chính tôi mới là người được hưởng trọn vẹn nó.