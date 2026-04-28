Tin rất vui: Một quốc đảo miễn visa cho người Việt, chỉ cần điền 1 loại giấy tờ online

Nhu cầu công tác, du lịch, thăm thân ở nước ngoài ngày một lớn, vì vậy những thông tin xoay quanh thủ tục giấy tờ, xuất nhập cảnh hay visa cũng ngày càng được nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh đó, Barbados đang là cái tên đáng chú ý khi quốc đảo Caribe này hiện miễn visa cho công dân Việt Nam, du khách chỉ phải hoàn thành một mẫu khai bắt buộc trước giờ đến.

Theo danh sách thị thực do Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Barbados cập nhật ngày 9/5/2025, mục “Vietnam” ở phần quy định với người nước ngoài nhập cảnh Barbados được ghi rõ là “No Visa required”. Tài liệu này cũng kèm ghi chú về thỏa thuận miễn thị thực có hiệu lực từ ngày 16/5/2019, mở ra thêm một lựa chọn khá thuận tiện cho du khách Việt muốn tới khu vực Caribe.

Tuy nhiên, thông tin “miễn visa” rất dễ khiến nhiều người hiểu rằng chỉ cần cầm hộ chiếu là có thể lên đường. Thực tế, Barbados vẫn yêu cầu khách quốc tế hoàn thành Online Immigration and Customs Form trong vòng 72 giờ trước khi đến, sau đó lưu hoặc in biên nhận để xuất trình khi làm thủ tục nhập cảnh. Đây chính là “1 giấy tờ” quan trọng nhất mà du khách cần nhớ trước chuyến đi.

Miễn visa không đồng nghĩa được nhập cảnh tự động

Cơ quan di trú Barbados nêu khá rõ rằng visa, nếu có, cũng chỉ là điều kiện để xin nhập cảnh, còn quyền cho phép vào đảo hay không vẫn thuộc về nhân viên di trú tại cửa khẩu. Với trường hợp người Việt đã được miễn visa, nguyên tắc này vẫn giữ nguyên: du khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cơ bản và sẵn sàng xuất trình khi được yêu cầu.

Theo hướng dẫn chính thức dành cho khách quốc tế, người nhập cảnh Barbados cần có hộ chiếu còn hiệu lực trong suốt thời gian chuyến đi, vé khứ hồi về nơi cư trú, địa chỉ lưu trú dự kiến và bằng chứng cho thấy có đủ khả năng tài chính để tự chi trả trong thời gian ở đảo. Nói cách khác, miễn visa giúp giảm một lớp thủ tục quan trọng, nhưng không thay thế cho khâu chuẩn bị hồ sơ nhập cảnh tối thiểu.

Từ Việt Nam đi Barbados ra sao, vì sao cần kiểm tra kỹ chặng quá cảnh?

Barbados vốn là điểm đến nghỉ dưỡng biển khá nổi bật ở Caribe, nên việc không phải xin visa từ đầu sẽ khiến điểm đến này trở nên gần hơn với du khách Việt, ít nhất là trên phương diện thủ tục.

Một điểm thực tế khác mà du khách Việt cần lưu ý là hành trình tới Barbados hiện chưa phải kiểu “mua vé là bay thẳng”. Theo thông tin từ sân bay Grantley Adams, đây là sân bay duy nhất của Barbados và là đầu mối hàng không của vùng Đông Caribe, với các chuyến bay thẳng hằng ngày tới London, Toronto, New York, Miami và nhiều đảo lân cận. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu xuất phát từ Việt Nam, phần lớn hành trình sẽ phải nối chuyến qua một hoặc nhiều trung tâm hàng không lớn trước khi vào Barbados.

Chính vì phải nối chuyến, phần đáng chú ý nhất đôi khi lại không nằm ở Barbados mà nằm ở nước trung chuyển. Nếu bay qua Anh, du khách cần kiểm tra mình có phải xin visa quá cảnh hay không. Chính phủ Anh hiện quy định hai diện phổ biến là Direct Airside Transit visa đối với trường hợp đổi chuyến mà không qua kiểm soát biên giới, và Visitor in Transit visa nếu phải đi qua biên giới Anh trong quá trình nối chuyến.

Nếu hành trình đi qua Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Transit (C) visa là loại visa dành cho người di chuyển trong trạng thái quá cảnh liên tục và ngay lập tức qua nước này để tới điểm đến khác. Trong khi đó, Canada cũng nêu rõ transit visa là giấy tờ dành cho người quá cảnh bằng đường hàng không tối đa 48 giờ qua sân bay Canada, áp dụng với các trường hợp thuộc diện phải xin visa. Điều này có nghĩa Barbados miễn visa, nhưng du khách Việt vẫn nên kiểm tra thật kỹ yêu cầu của quốc gia trung chuyển trước khi chốt vé.