Món ăn fusion siêu hot trong năm 2025 vừa qua

Giữa hàng loạt lựa chọn, Sushi Taco nổi lên như một cái tên quen thuộc nhờ khả năng dung hòa món ăn với hai yếu tố tưởng chừng đối lập: chất lượng món ăn nhà hàng và trải nghiệm thưởng thức đậm tinh thần đường phố.

Dấu ấn của món này đến từ cách tiếp cận khác biệt. Phần "sang trọng" được thể hiện qua nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tươi mới, vị béo hài hòa và giá trị dinh dưỡng. Ngược lại, tinh thần street food lại nằm ở hình thức vỏ taco giòn rụm, cầm tay gọn gàng, không cần đũa, cho phép thực khách thưởng thức ngay trong nhịp sống bận rộn thường ngày.

Không khó để bắt gặp Sushi Taco trong các video review, story "ăn gì hôm nay" hay những bài đăng check-in của giới trẻ. Tuy nhiên, món ăn này không chỉ dừng lại hưởng ứng trên mạng xã hội nhờ diện mạo lạ mắt và cách ăn thú vị, Sushi Taco còn ghi nhận sức hút rõ rệt ngoài đời thực.

Chỉ trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, thương hiệu đã liên tiếp khai trương 5 cửa hàng, cho thấy tốc độ mở rộng đáng chú ý giữa bối cảnh thị trường F&B cạnh tranh gay gắt. Đáng nói, kế hoạch phát triển chuỗi vẫn đang được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt, để phục vụ tối đa nhu cầu của "cú đêm" và những người có lịch trình làm việc linh hoạt, hệ thống cửa hàng hiện đã mở cửa 24/7, trở thành điểm đến lý tưởng cho những bữa ăn đêm chất lượng.

Bắt đúng nhịp tiêu dùng hiện đại, thương hiệu cũng nhanh chóng mở rộng kênh tiếp cận thông qua xu hướng mô hình đặt hàng trên ứng dụng. Khách hàng có thể thao tác đặt đơn trước trên ứng dụng để quán chuẩn bị sẵn, chỉ cần ghé qua lấy là có món ngay hoặc giao tận nơi, hoàn toàn không cần chờ đợi. Đúng với thói quen ăn nhanh, chọn nhanh nhưng vẫn muốn "ăn cho đáng" của Gen Z và dân văn phòng.

Ưu đãi đặt biệt: Thương hiệu dành tặng ưu đãi giảm ngay 50% cho "bạn mới" khi tải app và đặt đơn hàng đầu tiên.

Trong bức tranh ẩm thực năm 2025, Sushi Taco không chỉ đơn thuần là một món ăn mới lạ, mà còn phản ánh rõ cách fusion food đang được "đời sống hóa": dễ tiếp cận hơn, linh hoạt hơn và luôn ưu tiên sự tiện lợi đi cùng chất lượng trong nhịp sống hiện đại

Fanpage: https://www.facebook.com/sushitacobyicool

Sushi Taco – Trực thuộc Công ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Phú Trương, hiện có 5 địa điểm tại các khu vực Hòa Hưng, Cầu Kiệu, Bàn Cờ, Tân Định và Thảo Điền.