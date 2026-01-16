TRANFA chính thức đưa công nghệ laser bước sóng 1726nm phá hủy tuyến bã Accure về Việt Nam

"Vòng lặp" bế tắc và bài toán khó của tuyến bã nhờn

Mụn trứng cá từ lâu đã không còn giới hạn ở tuổi dậy thì. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa với độ ẩm cao cùng tình trạng ô nhiễm khói bụi, tăng tiết bã nhờn đã trở thành một tình trạng phổ biến trên làn da người Việt.

Thực tế điều trị cho thấy nhiều người vẫn mắc kẹt trong chu trình quen thuộc: mụn bùng phát – sử dụng thuốc – triệu chứng thuyên giảm – ngừng thuốc – mụn tái phát. Dù mang lại hiệu quả nhất định, việc sử dụng thuốc kéo dài đặt ra những lo ngại về tác động toàn thân và tính bền vững của phương pháp điều trị.

Nỗi ám ảnh mang tên "mụn" không chỉ xuất hiện ở tuổi dậy thì

Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra cho ngành da liễu trong nhiều năm qua là làm thế nào kiểm soát mụn từ cơ chế sinh bệnh cốt lõi. Trọng tâm của bài toán nằm ở tuyến bã nhờn – cấu trúc quyết định sự hình thành và duy trì mụn. Tuy nhiên, do nằm sâu dưới da, tuyến bã từ lâu vẫn là thách thức đối với các công nghệ điều trị, khi phần lớn các phương pháp trước đây chỉ can thiệp gián tiếp và khó tạo ra thay đổi mang tính lâu dài.

Công nghệ laser phá hủy tuyến bã phát triển trên nền tảng học thuật Harvard

Accure là thành quả từ mạng lưới nghiên cứu danh giá, quy tụ đội ngũ giáo sư nòng cốt từ Đại học Y khoa Harvard cùng các trung tâm học thuật hàng đầu thế giới. Để hiện thực hóa những nghiên cứu này, Accure được chuyển giao và sản xuất bởi hãng Quanta System (Ý) – một trong những tập đoàn sản xuất laser y tế hàng đầu châu Âu. Sự kết hợp giữa trí tuệ Mỹ và công nghệ sản xuất tinh xảo từ nước Ý đã thiết lập nên những chuẩn mực mới cho ngành da liễu thẩm mỹ toàn cầu.

Vị thế của Accure được khẳng định mạnh mẽ bởi sự dẫn dắt của Giáo sư Rox Anderson – người được mệnh danh là "Cha đẻ của ngành Laser y học hiện đại". Sự đồng hành của ông cùng các cộng sự có tên tuổi như Emil Tanghetti, MD; Roy Geronemus, MD; James Leyden, MD;... không chỉ là lời bảo chứng về sự uy tín, mà còn minh chứng cho một di sản y khoa được kết hợp hoàn hảo giữa nghiên cứu học thuật và hiệu quả lâm sàng thực tế.

Công nghệ Accure được ứng dụng đồng thời bước sóng 1726 nm và cơ chế Treat-to-Temperature, tạo nên khả năng kiểm soát điều trị ở cả mức mô đích và nhiệt độ. Bước sóng 1726 nm tập trung chọn lọc vào tuyến bã nhờn, trong khi hạn chế hấp thu vào nước và melanin, cho phép xuyên qua thượng bì một cách an toàn.

Song song đó, công nghệ Treat-to-Temperature liên tục theo dõi nhiệt độ bề mặt da bằng camera hồng ngoại và tự động điều chỉnh năng lượng theo thời gian thực, đảm bảo tuyến bã đạt ngưỡng nhiệt điều trị cần thiết trong khi biểu bì luôn nằm trong giới hạn an toàn. Sự kết hợp này cho phép Accure tác động bền vững vào căn nguyên gây mụn mà không gây tổn thương mô lành.

Accure được ứng dụng bước sóng 1726 nm và cơ chế Treat-to-Temperature

TRANFA đơn vị đồng hành đưa Accure về Việt Nam

Máy điều trị da Accure sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam thông qua đối tác phân phối TRANFA, đánh dấu một bước tiến mới trong việc đưa các chuẩn mực điều trị mụn hiện đại vào thực hành da liễu trong nước.

Chia sẻ về sự hợp tác này, đại diện công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TRANFA cho biết: "Trong da liễu, mỗi quyết định điều trị đều gắn liền với trách nhiệm nghề nghiệp của bác sĩ và chất lượng sống của người bệnh. Điều TRANFA quan tâm không phải là công nghệ mới đến đâu, mà là liệu công nghệ đó có giúp bác sĩ điều trị an toàn hơn và giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng điều trị hay không."

Theo TRANFA, giá trị cốt lõi của Accure nằm ở khả năng tác động chọn lọc vào tuyến bã nhờn – nguyên nhân gốc rễ hình thành mụn, qua đó mở ra hướng điều trị giúp bác sĩ kiểm soát bệnh lý mụn bền vững hơn, thay vì chỉ xử lý triệu chứng. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng da liễu hiện đại, nơi công nghệ đóng vai trò hỗ trợ chuyên môn chứ không thay thế phán đoán lâm sàng.

Bên cạnh việc phân phối thiết bị, TRANFA xác định vai trò đồng hành cùng đội ngũ bác sĩ thông qua đào tạo, chuẩn hóa quy trình và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng, nhằm đảm bảo công nghệ được sử dụng đúng chỉ định. Đây cũng là cách đơn vị thể hiện cam kết với cộng đồng y khoa: Đưa công nghệ phục vụ thực hành y học an toàn, bền vững và có trách nhiệm.

TRANFA là đơn vị phối chính thức của Accure tại Việt Nam

Sự kiện TRANFA chính thức ra mắt công nghệ Accure tại Việt Nam cùng các thông tin chuyên môn về những đơn vị tiên phong triển khai, sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Hãy cùng đón chờ!

