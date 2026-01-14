Hoa hậu Lê Thu Thảo rạng rỡ trên thảm đỏ ra mắt phim “Con kể ba nghe”

Tối 12/1, sự kiện ra mắt bộ phim "Con kể ba nghe" quy tụ đông đảo nghệ sĩ và khách mời trong làng giải trí. Đây là tác phẩm được đánh giá là có kịch bản gần gũi, rất đời và giàu cảm xúc. Bộ phim khai thác sâu sắc tình cảm gia đình, những khoảng lặng trong mối quan hệ giữa cha và con, từ đó mang đến cho người xem nhiều thông điệp ý nghĩa về sự thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương.

Giữa không khí sôi động của thảm đỏ, Hoa hậu Lê Thu Thảo nổi bật khi xuất hiện cùng chồng tương lai. Cặp đôi ghi điểm với phong cách thanh lịch, kín tiếng nhưng đầy gắn kết, nhanh chóng trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông.

Không chỉ được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, Lê Thu Thảo còn là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng yêu thích lối sống tích cực.

Hiện tại, cô đang điều hành Ren Spa - không gian chăm sóc sắc đẹp được nhiều khách hàng tin tưởng, đồng thời phát triển RenLux, thương hiệu thời trang authentic hướng đến phong cách tinh tế và thời thượng.

Không dừng lại ở lĩnh vực làm đẹp và thời trang, người đẹp Lê Thu Thảo tiếp tục mở rộng hành trình kinh doanh sang thể thao và dịch vụ giải trí. Trong thời gian tới, cô sẽ khai trương sân pickleball tại quận 7, hứa hẹn trở thành điểm hẹn mới của cộng đồng yêu thích bộ môn này tại TP.HCM. Bên cạnh đó, Alo Saigon Beer Garden - không gian ẩm thực, giải trí mang tinh thần phóng khoáng cũng chuẩn bị ra mắt tại 113 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, góp thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách khi ghé thăm đảo ngọc.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, người đẹp cho biết: "Thảo mong muốn những dự án mình thực hiện không chỉ đơn thuần là kinh doanh, mà còn là nơi mọi người có thể tìm thấy sự thư giãn, kết nối và nguồn năng lượng tích cực. Thảo sẽ tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, sống chủ động, yêu bản thân và sẵn sàng sẻ chia giá trị với cộng đồng."