Giải thưởng "Đối tác xuất sắc" là chương trình thường niên do Sun Group tổ chức, nhằm tôn vinh các đơn vị có thành tích nổi bật trong phân phối vé Bà Nà Hills, đồng thời ghi nhận đóng góp của họ trong phát triển thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Ngọc Thạch Travel tham dự Hội nghị khách hàng tại Sun Group 2025-2026

Năm 2025, chương trình thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị lữ hành trên cả nước, cho thấy mức độ cạnh tranh chuyên nghiệp và sự gắn kết giữa các đối tác với hệ sinh thái du lịch Sun Group.

Ngọc Thạch Travel được Sun Group vinh danh "Đối tác xuất sắc 2025 tại Sun World Bà Nà Hills"

Ngọc Thạch Travel được ghi nhận nhờ hệ thống phân phối vé hiệu quả, năng lực tổ chức tour chuyên nghiệp và chất lượng phục vụ ổn định, đóng góp tích cực vào hoạt động khai thác sản phẩm tại Sun World Bà Nà Hills.

Ngọc Thạch Travel khẳng định vị thế trên thị trường du lịch

Ngọc Thạch Travel là công ty du lịch Đà Nẵng uy tín, từng bước xây dựng vị thế trên thị trường thông qua chất lượng dịch vụ ổn định, năng lực tổ chức tour chuyên nghiệp và định hướng phát triển bền vững, luôn chú trọng trải nghiệm của du khách.

Danh hiệu "Đối tác xuất sắc 2025" cho thấy hiệu quả hợp tác giữa Sun Group và Ngọc Thạch Travel trong việc phân phối sản phẩm du lịch Bà Nà Hills, từ tổ chức bán vé, triển khai tour đến hỗ trợ khách tại điểm đến. Kết quả này phản ánh năng lực vận hành ổn định và khả năng đáp ứng thị trường của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh.

Hình ảnh khách đi Bà Nà Hills do Ngọc Thạch Travel cung cấp dịch vụ

Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn và xuất vé của Ngọc Thạch Travel duy trì hoạt động liên tục, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng và các đối tác lữ hành trong quá trình giao dịch, xử lý nghiệp vụ và tư vấn tour. Việc duy trì tác phong làm việc chuyên nghiệp, linh hoạt và trách nhiệm được xem là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tạo dựng niềm tin với đối tác cũng như du khách.

Ngọc Thạch Travel hàng đầu thị trường vé Bà Nà Hills tại Đà Nẵng

Ngọc Thạch Travel là đối tác phân phối vé Bà Nà Hills của Tập đoàn Sun Group tại thị trường Đà Nẵng, cung ứng vé cho nhiều đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế thông qua hệ thống đặt vé trực tuyến, xuất vé điện tử nhanh chóng và quy trình đối soát minh bạch.

Trong quá trình hoạt động, Ngọc Thạch Travel không ngừng mở rộng và duy trì mối quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp lữ hành uy tín trong nước và quốc tế. Mạng lưới đối tác đa dạng, bền vững này góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và phân phối các sản phẩm du lịch, đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến Bà Nà Hills tại Đà Nẵng.

Ngọc Thạch Travel tổ chức tour tham quan Bà Nà Hills cho đoàn 15 khách

Bên cạnh yếu tố phân phối, doanh nghiệp cũng chú trọng công tác kiểm soát chất lượng, hỗ trợ khách hàng và xử lý nghiệp vụ trong quá trình khai thác vé, góp phần đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt cho du khách và tạo dựng niềm tin với các đối tác.

Hệ thống phân phối vé Bà Nà Hills hiện đại theo công nghệ mới nhất

Ngọc Thạch Travel xây dựng hệ thống phân phối vé dựa trên nền tảng vận hành chuyên nghiệp, với chính sách giá cạnh tranh và quy trình xuất vé nhanh chóng. Website được đầu tư theo hướng công nghệ, giao diện thân thiện và dễ thao tác, giúp khách hàng và đối tác tra cứu thông tin, đặt vé thuận tiện.

Doanh nghiệp duy trì đội ngũ tư vấn và hỗ trợ xử lý vé hoạt động liên tục 24/7 nhằm kịp thời phục vụ khách hàng trong mọi khung giờ. Song song đó, hệ thống điểm bán vé được bố trí linh hoạt, thuận tiện cho việc tiếp nhận giao dịch trực tiếp khi khách hàng có nhu cầu.

Toàn bộ vé được cung cấp dưới dạng QR-code với thông tin rõ ràng, chính xác, góp phần tối ưu quy trình kiểm soát vé và nâng cao trải nghiệm của du khách tại điểm đến.

