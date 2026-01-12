Costamigo chính thức ra mắt thị trường với hành trình “24h đánh thức nhịp an yên”

Từ dấu ấn này, Costamigo khẳng định tầm nhìn phát triển du lịch bền vững, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm và kiến tạo những giá trị nghỉ dưỡng tinh tế, trọn vẹn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Costamigo BW Premier Collection by Best Western Resort chính thức ra mắt thị trường với sự kiện Grand Opening "24H Đánh Thức Nhịp An Yên".

Với chủ đề "24H Đánh Thức Nhịp An Yên’, Costamigo BW Premier Collection by Best Western mang đến cho khách mời chuỗi hoạt động trải nghiệm trọn vẹn, mở ra hành trình tận hưởng sự thư thái giữa không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp hòa quyện cùng thiên nhiên.

Costamigo – "Viên ngọc quý" bên bờ biển Hàm Thuận Nam, Phan Thiết

Nằm trải dài trên hơn 600 mét bờ biển nguyên sơ Hàm Thuận Nam, Phan Thiết – "viên ngọc quý" của miền Nam Việt Nam, Costamigo BW Premier Collection by Best Western chỉ cách TP.HCM hơn 2 giờ di chuyển và khoảng 30 phút từ trung tâm Phan Thiết.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu bãi biển riêng với cát trắng mịn, làn nước trong xanh và khí hậu ôn hòa quanh năm, là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ thư thái, nơi biển xanh và trải nghiệm ẩm thực tinh tế hòa quyện tạo nên hành trình nghỉ dưỡng sang trọng.

Trên tổng diện tích 12,54 ha, Costamigo phát triển 126 căn biệt thự (tương đương 378 phòng nghỉ cao cấp) và gần 150 phòng nghỉ hiện đại, chia thành hai phân khu lưu trú với định hướng trải nghiệm khác nhau.

Phân khu biệt thự Costamigo: Được thiết kế theo phong cách kiến trúc nhiệt đới đương đại, đề cao không gian riêng tư, yên tĩnh và hài hòa cùng thiên nhiên.

Phân khu biệt thự Costamigo.

Phân khu Amigo Sol Phan Thiết: Sắc màu trẻ trung, hiện đại, phù hợp với du khách yêu thích nhịp sống năng động nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi và thư thái.

Phân khu Amigo Sol Phan Thiết.

Tiêu chuẩn quốc tế, hành trình nghỉ dưỡng nơi thiên nhiên giao hoà cùng biển cả

Được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Best Western – tập đoàn quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu đến từ Hoa Kỳ, Costamigo BW Premier Collection by Best Western bảo chứng chất lượng dịch vụ đồng bộ và trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn mực toàn cầu. Hệ thống tiện ích được đầu tư toàn diện, từ giải trí, thư giãn, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe, mang đến sự tiện nghi tinh tế và cảm giác cân bằng trong từng khoảnh khắc lưu trú.



Điểm nhấn đặc trưng của khu nghỉ dưỡng là không gian xanh được kiến tạo hài hòa xuyên suốt, từ những biệt thự riêng tư, lối dạo bộ ven biển đến bãi biển trải dài, tất cả cùng hòa quyện trong gam xanh thuần khiết của thiên nhiên.

Ẩm thực tại Costamigo BW Premier Collection by Best Western là sự giao hòa tinh tế Á – Âu, thăng hoa trong không gian nhà hàng thanh lịch và quầy bar hướng biển bên hồ bơi. Từ bữa sáng ngập nắng đến cocktail thư thái bên làn gió biển, mỗi trải nghiệm đều để lại dư vị tinh tế khó quên.

Với chủ đề "24H Đánh Thức Nhịp An Yên", sự kiện Grand Opening đánh dấu sự hiện diện chính thức của Costamigo BW Premier Collection by Best Western trên thị trường, đồng thời thể hiện rõ tầm nhìn theo đuổi mô hình nghỉ dưỡng cao cấp gắn liền với phát triển bền vững. Từ cột mốc này, Costamigo hướng đến việc đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch Phan Thiết và từng bước khẳng định vị thế trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Khu biệt thự nghỉ dưỡng Costamigo bao gồm các villas sang trọng và Boutique Amigo Sol với số lượng giới hạn trong không gian an ninh riêng tư, khép kín. Đây là dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu.

Dự án đang hiện đang được đơn vị ERASLAND triển khai phát triển và phân phối dự án với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư và khách hàng muốn sở hữu.

Để đặt phòng cùng Ưu đãi khai trương đến 40% tại Costamigo BW Premier Collection by Best Western resort vui lòng liên hệ hotline (84) 252 3682 999 hoặc truy cập website https://costamigobwpremiercollection.com/