Unime Network tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp adtech quảng cáo chuyên sâu

Được thành lập từ năm 2018, Unime đã từng bước xây dựng vị thế của mình không chỉ như một đơn vị triển khai quảng cáo hiệu suất cao, mà còn là một tổ chức công nghệ tập trung vào việc chuẩn hoá và hệ thống hoá hoạt động marketing cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Sau hơn 6 năm phát triển, Unime Network hiện sở hữu đội ngũ nhân sự với nền tảng chuyên môn đa dạng, từ chiến lược, media buying, creative, data đến kỹ thuật sản phẩm. Unime Network đang trực tiếp quản lý ngân sách quảng cáo quy mô lớn cho nhiều doanh nghiệp trong các ngành có mức độ cạnh tranh cao như retail, e-commerce, fintech, giáo dục và gaming. Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi năng lực vận hành quảng cáo bài bản, khả năng tối ưu liên tục và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Unime đang khai thác, vận hành quảng cáo cho rất nhiều nhãn hàng trên nền tảng Facebook, Tiktok.

Điểm khác biệt lớn nhất của Unime Network nằm ở triết lý làm việc "performance-first" – mọi quyết định đều xoay quanh hiệu suất, dữ liệu và khả năng mở rộng bền vững. Tuy nhiên, Unime không dừng lại ở vai trò một agency quảng cáo truyền thống. Ngay từ sớm, đội ngũ sáng lập đã xác định rằng bài toán lớn nhất của marketing hiện đại không chỉ là tối ưu từng chiến dịch, mà là cách vận hành toàn bộ hệ thống marketing một cách đồng bộ, minh bạch và có thể kiểm soát.

Từ tư duy đó, Unime đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng UniHub - một hệ sinh thái sản phẩm công nghệ đóng vai trò như "operating system" cho team marketing nội bộ và các agency. UniHub được thiết kế nhằm chuẩn hoá cách quản lý tài sản quảng cáo, quy trình triển khai chiến dịch, báo cáo hiệu suất và phối hợp vận hành theo mô hình workspace. Thay vì các quy trình rời rạc, phụ thuộc nhiều vào con người và kinh nghiệm cá nhân, UniHub giúp doanh nghiệp và agency vận hành marketing trên một nền tảng thống nhất, có cấu trúc rõ ràng và dễ mở rộng.

Cách tiếp cận "vừa dịch vụ – vừa nền tảng" giúp Unime Network tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường. Trong khi đội ngũ agency trực tiếp triển khai quảng cáo, đội ngũ sản phẩm liên tục thu thập insight từ thực tế vận hành để cải tiến UniHub. Ngược lại, các tính năng mới của UniHub lại hỗ trợ đội ngũ media nâng cao hiệu suất, giảm lỗi vận hành và tiết kiệm thời gian xử lý thủ công. Đây là một vòng lặp khép kín mà không nhiều agency tại Việt Nam có đủ năng lực và nguồn lực để xây dựng.

Unime Network cũng là một trong số ít agency tại Việt Nam đạt được chứng nhận đối tác chính thức của Meta và TikTok. Điều này không chỉ phản ánh quy mô ngân sách và năng lực vận hành, mà còn cho thấy mức độ tuân thủ chính sách, chất lượng tài khoản và uy tín lâu dài của Unime đối với các nền tảng quảng cáo lớn. Nhờ đó, Unime có khả năng tiếp cận sớm các sản phẩm mới, hỗ trợ trực tiếp từ nền tảng và mang lại lợi thế chiến lược cho khách hàng trong các chiến dịch quy mô lớn.

Với UniComply của Unime, bạn có thể phát hiện vi phạm sớm, trợ lý 24/7 - đưa ra đề xuất thay đổi, giữ ngân sách quảng cáo ổn định và tự động kháng nghị đối với các hạn chế, từ chối không thoả đáng.

Trong hệ sinh thái UniHub, UniComply là một trong những giải pháp trọng tâm, tập trung vào bài toán tuân thủ và quản trị rủi ro quảng cáo – một vấn đề ngày càng quan trọng khi các nền tảng siết chặt chính sách và thuật toán. UniComply hỗ trợ rà soát nội dung quảng cáo, creative và landing page trước khi triển khai, giúp phát hiện sớm các rủi ro liên quan đến chính sách. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể giảm đáng kể tỷ lệ disapprove hoặc reject quảng cáo, hạn chế các sự cố ảnh hưởng đến tài khoản và duy trì hiệu suất chiến dịch ổn định trong dài hạn.

Thay vì xử lý rủi ro một cách bị động sau khi quảng cáo bị từ chối hoặc tài khoản gặp vấn đề, UniComply giúp đội ngũ marketing chủ động kiểm soát ngay từ đầu. Điều này đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp chi ngân sách lớn, nơi mỗi sự cố nhỏ cũng có thể gây gián đoạn dòng doanh thu hoặc ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tài khoản quảng cáo.

Unime Network không chỉ là một agency tăng trưởng, mà đang từng bước định hình lại cách doanh nghiệp và agency vận hành marketing trong môi trường digital ngày càng phức tạp. Bằng việc kết hợp giữa tư duy performance-first, năng lực triển khai thực chiến và đầu tư bài bản vào nền tảng công nghệ như UniHub, Unime hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tăng trưởng dài hạn, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô một cách bền vững, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả marketing trong dài hạn.