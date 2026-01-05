Đi Phú Quốc mà chưa thử bò tơ Tây Ninh thì hơi thiếu thiếu

Nhắc đến Phú Quốc, nhiều người nghĩ ngay đến hải sản, nhưng thời gian gần đây, các món bò tơ Tây Ninh đang được giới trẻ và khách du lịch “truyền tai” nhau như một trải nghiệm ẩm thực đáng thử khi đến đảo ngọc.

Một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều là Bò Tơ Phú Quốc – Bò Tơ 68 (100C Trần Hưng Đạo). Quán nằm ngay khu trung tâm Dương Đông, dễ tìm, thuận tiện ghé ăn sau khi đi chợ đêm hoặc dạo biển buổi tối.

Menu của quán tập trung vào các món bò tơ quen mà lạ: bò tơ hấp cuốn bánh tráng, bò tơ nướng tảng, bò cuộn nấm phô mai, ăn kèm rau rừng và nước chấm đặc trưng. Nếu đi nhóm đông, lẩu bò tơ là lựa chọn khá hợp vì dễ ăn, không quá nặng vị.

Không gian quán rộng, thoáng, phù hợp đi nhóm bạn hoặc gia đình. Mức giá được nhiều thực khách đánh giá là "dễ chịu" so với mặt bằng chung tại Phú Quốc, đặc biệt ở khu trung tâm.

Thông tin liên hệ:

Bò Tơ Phú Quốc – Bò Tơ 68 (100C Trần Hưng Đạo)

Điện thoại: 0828 529 952

Website: www.boto68phuquoc.com

