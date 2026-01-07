Điều gì làm nên một mùa "Tết Quý"? Câu trả lời từ những "Vị Quen" không thể thay thế

Khi "Vị Quen" là chiếc vé khứ hồi vô giá về miền ký ức

Hãy thử nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và để tâm trí tự do trôi về những ngày Tết đầy háo hức của bạn ngày ấy, thứ mùi vị nào hiện lên đầu tiên trong tâm trí bạn?

Với thế hệ 8x, 9x, đó có lẽ không phải là những giỏ quà xa hoa hay những hộp bánh nhập khẩu xa xỉ. Ký ức về Tết thường được "đóng đinh" vào những mùi vị rất cụ thể. Là vị ngọt của mứt bí sên tay, vị cay ấm nồng nàn của lát mứt gừng, hay đặc biệt là mùi thơm bơ ngào ngạt từ hộp bánh quy được bày biện giữa bàn trà, cạnh bình hoa lay ơn đỏ.

Những hương vị "chỉ Tết mới có" ấy dường như đã thấm vào trong tim mỗi người con Việt, mỗi năm thêm đậm, thêm rõ rệt trong suốt chặng đường trưởng thành. Nó là mùi của sự háo hức khi được mẹ cho bóc một túi bánh mới, mùi ấm áp của sự sum vầy của đại gia đình hay mùi của sự an lòng rằng "À, Tết đã đến rồi, nhà ta cũng đã đông đủ". "Vị quen" ấy có lẽ là vô giá, bởi không tiền bạc nào mua được cảm giác yên bình, được chở che và yêu thương trọn vẹn trong vòng tay của gia đình, như hồi còn thơ bé.

Hữu Nghị Food ra mắt bộ sưu tập sản phẩm Tết Bính Ngọ 2026

Thấu hiểu sâu sắc tâm tư ấy, Hữu Nghị Food, thương hiệu thuần Việt đã đồng hành cùng nếp nhà người Việt suốt gần 3 thập kỷ, chọn cho mình sứ mệnh của một "Vị Quen" làm nên mùa Tết Quý của mỗi nhà. Mùa Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục mở ra hành trình mới với những thiết kế, hương vị và trải nghiệm Trọn Vị Thân Quen - Trọn Vẹn Tết Quý.

Từ hộp mứt lục giác gói trọn tinh hoa của Tết xưa…

Trong ký ức của nhiều gia đình Việt, hình ảnh hộp mứt truyền thống lục giác tươi sắc đỏ tươi có hình Thần Tài hay tam đa Phúc – Lộc – Thọ luôn hiện lên như một biểu tượng văn hoá quen thuộc, gắn liền với hàng chục cái Tết đoàn viên. Giữa vô vàn thay đổi của thời đại giao thoa, ‘nghi thức’ trước là kính cẩn dâng lên bàn thờ ông bà và sau là mở hộp sắp đầy khay mứt luôn là khoảnh khắc được mọi gia đình chăm chút và mong chờ.

Mứt Tết truyền thống, một sản phẩm đầy tự hào của Hữu Nghị

Vì lẽ đó, mứt Tết truyền thống đã luôn là một di sản đầy tự hào mà Hữu Nghị luôn nỗ lực nâng niu để gìn giữ hương vị đoàn viên của nhiều thế hệ, một phần không thể thiếu trong văn hoá Tết Nguyên Đán.

…đến những hộp Bánh Mứt Kẹo quen thuộc được soạn sửa đón Tết mới

Bên cạnh đó, vị ngọt bùi của bánh mứt không chỉ là một món ăn chơi; nó còn là một phần của phép tắc lễ nghĩa tiếp đón ngày Xuân. "Ngày Tết ta có lệ… khách đến phải nhấm nháp chút rượu, chút bánh, vài lát mứt." - Nhất Thanh từng viết trong Đất lề quê thói. Miếng bánh, miếng mứt có duyên có cớ trở thành điểm kết nối giữa gia chủ và khách đến chơi, thay cho lời mời chuyện trò, lời chúc ấm êm an lành đầu năm.

Những chiếc bánh, viên kẹo trên khay Tết cũng vì lẽ đó luôn được chuẩn bị đặc biệt chu đáo. Thấu hiểu sâu sắc nét văn hóa ấy của người Việt, đầy đủ các yếu tố từ hương vị đến bao bì luôn được Hữu Nghị sửa soạn tận tâm.

Bộ sưu tập bánh kẹo Tết được "đo ni đóng giày" cho mọi nhu cầu

Đến Tết Bính Ngọ 2026 này, sự thấu hiểu ấy càng được thể hiện trọn vẹn qua Bộ sưu tập bánh kẹo Tết được "đo ni đóng giày" cho mọi nhu cầu: Biếu - Lễ - Khách - Nhà. Trân trọng nét đẹp truyền thống không có nghĩa là đứng yên giữa dòng chảy thời đại. Khi nếp sống của thế hệ mới dần thay đổi, nhu cầu về một mùa Tết không chỉ cần "đủ số lượng" còn phải "đẹp mắt" và "tiện lợi" ngày càng rõ nét.

Từ những bộ quà Tết "Lộc Xuân" được thiết kế bao bì sang trọng và lịch sự để biếu tặng đến những hộp bánh TIPO hỗn hợp các vị bánh được yêu thích nhất để đáp ứng khẩu vị các thành viên trong gia đình. Tất cả chỉ để đảm bảo rằng: người lớn tìm thấy trọn vẹn nét đẹp thân quen, hoài niệm; người trẻ có thêm lựa chọn hiện đại, "hợp khẩu vị", bao bì hấp dẫn; còn những đứa trẻ vẫn tràn đầy háo hức khi tìm thấy niềm vui trong những viên kẹo ngọt nhiều màu sắc.

Các bộ quà Tết Lộc Xuân tinh tế và đủ đầy

Mùa Tết này, đừng quên dành một góc nhỏ cho những giá trị thân quen. Bởi thời gian có trôi qua, vạn vật có đổi dời, thì chính những "Vị Quen" ấy sẽ luôn là nguồn cội, là thứ neo giữ con người lại với nhau, biến những khoảnh khắc ngày Tết thành những khoảnh khắc đầy quý giá.

