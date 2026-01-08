“Tôi chẳng có bí quyết gì”: Chia sẻ của chị gái miền Tây được hàng trăm nghìn người yêu mến qua những video đời thường

Một thước video đời thường trên trang cá nhân của chị Là nhận được lượng tương tác cao.

Trang cá nhân của chị Là được nhiều người biết đến qua những thước phim vô cùng giản dị: đi chợ, nấu ăn, dỗ con ăn cơm, trò chuyện cùng các con sau một ngày dài. Không kịch bản, không dàn dựng, thậm chí có những video chỉ quay vội trong lúc làm việc nhà. Thế nhưng, chính những khoảnh khắc "chẳng có gì đặc biệt" ấy lại khiến hàng trăm nghìn người dừng lại xem và theo dõi chị mỗi ngày.

Nói về việc bất ngờ được nhiều người yêu mến, chị Là cho biết ban đầu bản thân cũng khá ngạc nhiên. "Lúc mới quay video, tôi chỉ nghĩ đăng cho vui, cho người quen xem. Sau này thấy nhiều người theo dõi hơn, tôi cũng bất ngờ chứ không nghĩ mình lại được quan tâm như vậy", chị chia sẻ.

Chỉ là video quay cảnh ăn sáng của chị cũng nhận được rất nhiều bình luận đáng yêu của mọi người.

Theo chị Là, điều quan trọng nhất khi làm nội dung là không cố gồng mình trở thành một ai khác. "Cuộc sống của mình sao thì mình quay vậy. Mình không diễn, cũng không nghĩ là phải làm gì cho hay hơn người khác. Có thể vì vậy mà người xem cảm thấy gần gũi", chị nói thêm.

Khi được hỏi vì sao những video rất đời thường lại có thể giữ chân người xem lâu đến vậy, chị Là cho rằng đó có thể là vì sự đồng cảm. "Tôi thấy nhiều chị em giống mình lắm, cũng bận rộn, cũng lo cho con, cũng xoay quanh bếp núc. Xem video không phải để giải trí gì to tát, mà để thấy là mình không cô đơn", chị chia sẻ.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị.

Điều đáng chú ý là dù từng trải qua không ít khó khăn trong cuộc sống, chị Là hiếm khi mang năng lượng tiêu cực vào các video. "Ai cũng có chuyện buồn, nhưng nếu mình kể hoài thì người xem cũng mệt. Tôi muốn khi mọi người xem video của mình thì thấy nhẹ đầu hơn, chứ không phải suy nghĩ thêm", chị nói.

Với chị Là, việc được yêu mến trên mạng xã hội vừa là niềm vui, vừa là một áp lực nho nhỏ. "Có nhiều người thương mình thì mình cũng phải sống sao cho đàng hoàng hơn. Tôi không dám nói là mình truyền cảm hứng, chỉ mong là sống tử tế với những gì mình chia sẻ," chị thẳng thắn.

Chị Là và con trai.

Chị cũng cho biết bản thân không đặt nặng chuyện lượt xem hay phải chạy theo xu hướng. "Có hôm ít người xem, tôi cũng không buồn. Tôi nghĩ quan trọng là mình vẫn là mình. Người thương thì họ sẽ ở lại", chị nói.

Giữa mạng xã hội ngày càng nhiều nội dung được trau chuốt kỹ lưỡng, câu chuyện của Lê Thị Là mang đến một cảm giác rất khác: không cần nói những điều lớn lao, không cần hình ảnh hoàn hảo hay bóng bẩy. Đôi khi, chỉ cần sống đúng với nhịp sống của mình, chia sẻ bằng sự chân thành, cũng đủ để tạo nên một cộng đồng yêu mến lâu dài.

Bí quyết "giữ chân" khán giả của chị chính là sự chân thật.

Và có lẽ, "bí quyết" giữ chân người xem của người phụ nữ miền Tây này, như chính chị từng nói, lại nằm ở một điều rất đơn giản: không cố gắng trở thành ai khác ngoài chính mình.