FPT Shop ghi dấu ấn tại Tech Awards 2025 với hệ sinh thái công nghệ đa dạng

Trong khuôn khổ Tech Awards 2025, FPT Shop có các sản phẩm được đề cử ở hai hạng mục gồm "Laptop xuất sắc 2025" với Apple MacBook Pro 14 inch M5 và "Tai nghe True Wireless được yêu thích nhất" với Apple AirPods Pro 3, cho thấy mức độ quan tâm của người dùng đối với các sản phẩm công nghệ cao cấp được phân phối tại FPT Shop.

Đại diện FPT Shop tại sự kiện Tech Awards 2025.

Trong năm 2025, FPT Shop ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực trong hoạt động vận hành và kinh doanh. FPT Shop trở thành hệ thống bán lẻ tiên phong tại Việt Nam sở hữu chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp PC E-Power, qua đó góp phần bảo đảm sự ổn định và đồng bộ về chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống. Cùng năm, đợt mở bán iPhone 17 tại chuỗi cũng ghi nhận doanh số tăng hai chữ số so với cùng kỳ, tỷ lệ giao hàng và kích hoạt máy duy trì ở mức cao. Các sản phẩm Apple Watch và AirPods cũng đạt mức tăng trưởng tích cực nhờ xu hướng mua sắm trọn bộ của người tiêu dùng. Vừa qua, FPT Shop đã chính thức trở thành Apple Business Partner tại Việt Nam, ghi nhận quá trình đầu tư bài bản vào năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ.

Ở mảng viễn thông, mạng di động FPT tiếp tục ghi nhận bước phát triển đáng chú ý khi đạt 720.000 thuê bao, tăng 100% so với năm 2024. Trong năm, FPT trở thành nhà mạng tiên phong tại Việt Nam triển khai kích hoạt SIM chính chủ thông qua nền tảng VNeID, qua đó giúp xác thực thông tin người dùng chính xác hơn, hạn chế rủi ro sai lệch dữ liệu, tăng cường an toàn và bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời đơn giản hóa thủ tục và phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý thông tin thuê bao.

Cùng với đó, tháng 10/2025, FPT Retail tiếp tục được xếp hạng Top 10 Công ty Bán lẻ Uy tín 2025 do Vietnam Report công bố, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Ra mắt năm 2012, FPT Shop là chuỗi bán lẻ sản phẩm công nghệ số, đồng thời mở rộng sang điện máy, gia dụng và các dịch vụ công nghệ. Từ năm 2024, doanh nghiệp triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu, chuyển đổi mô hình cửa hàng, mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển Mạng di động ảo FPT (MVNO) nhằm hoàn thiện hệ sinh thái số.

Được biết, Tech Awards 2025 là chương trình bình chọn công nghệ thường niên do VnExpress tổ chức, nhằm tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu và doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm người dùng. Qua đó, chương trình phác họa bức tranh toàn cảnh về thị trường công nghệ Việt Nam, đồng thời phản ánh những xu hướng và tiêu chí phát triển nổi bật trong năm 2025.