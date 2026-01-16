Trước nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm, Ăn Cùng Bà Tuyết bất ngờ có động thái mới

Thời gian gần đây, câu chuyện về nguồn gốc, quy trình sản xuất và độ an toàn của thực phẩm liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội. Người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn khi lựa chọn các sản phẩm đồ ăn chế biến sẵn.

Không còn dừng lại ở việc "ngon – tiện - rẻ", nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về trách nhiệm của thương hiệu trong trường hợp rủi ro xảy ra liên quan đến sức khỏe. Trong bối cảnh đó, niềm tin trở thành yếu tố quan trọng nhưng cũng là "sợi dây" mong manh, buộc các thương hiệu kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong cách phản hồi trước mối quan tâm của thị trường.

Động thái bất ngờ của Ăn Cùng Bà Tuyết giữa "tâm bão" chất lượng sản phẩm

Giữa bối cảnh người tiêu dùng ngày càng dè dặt, Ăn Cùng Bà Tuyết (ACBT) bất ngờ công bố hợp tác cùng Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm PVI, triển khai chương trình bảo vệ quyền lợi dành cho chính khách hàng của mình.

ACBT hợp tác cùng PVI triển khai chương trình bảo vệ sức khỏe cho khách hàng

Theo đó, chỉ cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của thương hiệu ACBT có giá trị từ 2.000 đồng, khách hàng đã có thể tiếp cận quyền lợi bảo hiểm với mức bảo vệ lên tới 10 tỷ đồng, áp dụng theo các nguyên tắc của PVI. Điều này đồng nghĩa với việc, dù giá trị sản phẩm thấp hay cao, người tiêu dùng đều được tiếp cận cơ chế bảo vệ cụ thể

Trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn trên nền tảng trực tuyến, nhiều thương hiệu thường cạnh tranh bằng giá bán, hình thức quảng bá và độ phủ truyền thông, việc chủ động tích hợp bảo hiểm vào từng sản phẩm được xem là một hướng đi khác biệt. Thay vì chỉ đưa ra các tuyên bố khẳng định chất lượng, ACBT lựa chọn cách tiếp cận mang tính gia tăng trách nhiệm và quyền lợi cho người tiêu dùng.

Theo đại diện ACBT, việc đưa bảo hiểm vào từng sản phẩm xuất phát từ quan điểm trách nhiệm của thương hiệu đối với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng khi lựa chọn thực phẩm. Thay vì trấn an bằng những tuyên bố quen thuộc, ACBT chọn một giải pháp có cơ chế bảo vệ rõ ràng, nhằm xây dựng và củng cố tín nhiệm với người mua bằng hành động cụ thể.

Tất cả các sản phẩm đều được bảo hiểm

Hợp tác với PVI – mở rộng hệ sinh thái và gia tăng quyền lợi cho khách hàng

Trong thỏa thuận hợp tác lần này, Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm PVI đóng vai trò là đơn vị cung cấp giải pháp bảo hiểm và trực tiếp quản lý quyền lợi dành cho khách hàng của ACBT. Với nền tảng tài chính ổn định, kinh nghiệm triển khai các chương trình bảo hiểm quy mô lớn cùng mạng lưới đối tác y tế phủ rộng toàn quốc, PVI được đánh giá là đối tác phù hợp để đảm bảo chương trình được vận hành thực chất và minh bạch.

Đại diện ACBT cho biết, mở rộng hệ sinh thái hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm, ACBT hướng đến vai trò đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình tiêu dùng từ trải nghiệm mua sắm đến sự an tâm về sức khỏe.

Đối với nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là những người thường xuyên mua thực phẩm chế biến sẵn, cảm giác an tâm ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong quyết định lựa chọn thương hiệu. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc một thương hiệu thực phẩm chủ động thiết lập cơ chế bảo vệ sức khỏe rõ ràng được xem là lợi thế khác biệt.

Trước làn sóng hoài nghi xoay quanh chất lượng sản phẩm, động thái từ ACBT cho thấy cách phản hồi trực diện, không né tránh mối quan tâm của người tiêu dùng, không dừng lại ở lời cam kết, mà đưa ra giải pháp cụ thể để bảo vệ khách hàng.

Đây không chỉ là một bước hợp tác mới lạ mà còn phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy xây dựng thương hiệu từ bán sản phẩm đơn thuần sang gia tăng giá trị và trách nhiệm đối với người tiêu dùng.