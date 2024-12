Môi, da, móng tay người đàn ông chuyển màu tím tái sau khi ăn củ cải muối: Nguyên nhân đáng sợ được hé lộ

Theo trang QQ, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, gần đây, một người đàn ông ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) bị tím tái môi, da, móng tay sau khi ăn củ cải muối tại nhà. Ngoài ra, ông còn bị đau dạ dày, khó thở. Ông được chẩn đoán ngộ độc nitrit.

Củ cải muối chua lại là món ăn rất được ưa chuộng vào mùa đông. Chúng giúp bữa ăn đưa cơm hơn, ăn rất ngon miệng, rất hợp ngày lạnh. Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều người lo sợ. Thời điểm hiện tại là mùa đông. Củ cải được ví như "nhân sâm trắng" giúp bổ phổi, tăng cường miễn dịch... Giờ đây lại có người gặp họa đáng sợ sau ăn.

Một người đàn ông ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) bị tím tái môi, da, móng tay sau khi ăn củ cải muối tại nhà sau khoảng 1 năm.

Vì sao ăn củ cải muối - món ăn phổ biến hàng ngày lại ẩn chứa nguy cơ ngộ độc?

PGS Zhu Yi (giảng viên Khoa Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc), nói với phóng viên của "Global Times Health Client", củ cải muối giàu nitrat, khi đi vào cơ thể sẽ chuyển thành nitrit.

Chuyên gia cho biết, ngộ độc cấp tính có thể xảy ra nếu một người trưởng thành ăn phải 200mg nitrit một lúc.

Khi lượng lớn nitrit xâm nhập vào cơ thể con người, nó sẽ kết hợp với huyết sắc tố và gây ra methemoglobin huyết độc hại.

Dấu hiệu đặc trưng của việc cơ thể có quá nhiều nitrit là chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, nôn, tê ngón tay, ù tai, mờ mắt, đau bụng, tiêu chảy, khó thở, đánh trống ngực, chứng xanh tím ở môi và móng tay... Tình trạng thường xuất hiện từ 30 phút đến 3 giờ sau khi tiêu thụ.

Nitrit còn là chất gây ung thư

Nitrit được chuyên gia nhận định là chất có khả năng gây ung thư. Dưới tác dụng của axit dạ dày, nó sẽ phản ứng với protein tạo thành nitrosamine, dễ gây ung thư. Do đó, việc tiêu thụ lâu dài các thực phẩm muối chua, thức ăn thừa… sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày, ung thư thực quản.

Chuyên gia nhận định, thực phẩm muối chua do các nhà sản xuất tạo ra thông thường sẽ không gặp phải vấn đề về nitrit quá mức. Hàm lượng nitrit trong thực phẩm muối chua tự làm sẽ giảm dần theo thời gian. Thời kỳ đỉnh điểm là khoảng 1 đến 2 tuần sau khi bắt đầu muối chua. Thông thường, sau 20 ngày, hàm lượng nitrit sẽ tương đối thấp.

Người đàn ông nói trên đã bị ngộ độc sau khi ăn củ cải ngâm muối cách đây 1 năm. Chuyên gia suy đoán, nguyên nhân có thể là do củ cải bị thối trong quá trình ngâm hoặc bảo quản không đúng cách sau khi ngâm, bị nhiễm bẩn.

Do đó, nếu muối rau củ tại nhà nói chung, bạn phải sử dụng nguyên liệu tươi, chú ý vệ sinh, bảo quản đúng cách, làm sạch hộp đựng và nguyên liệu để đảm bảo an toàn thực phẩm ở mức tối đa. Nên dùng trong vòng 2 ngày hoặc sau 21 ngày muối rau củ nói chung vì lúc này hàm lượng nitrit thấp, đảm bảo an toàn sức khỏe.

(Nguồn: QQ, Health)