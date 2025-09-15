Mở bán hơn 300.000 vé tàu Tết

Ngành đường sắt cho biết, thời gian vận tải tàu Tết kéo dài từ ngày 3/2/2026 - 8/3/2026 (tức 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo kế hoạch, hàng ngày sẽ có 7 đôi tàu Thống Nhất (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12, SE23/24) cùng 2 đôi tàu tăng cường (TN3/4, TN5/6) trên tuyến Hà Nội - TPHCM.

Ngoài ra, ở các tuyến khu đoạn, ngành đường sắt bố trí 12 đôi tàu/ngày từ Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết… và nhiều đoàn tàu xuất phát từ TPHCM. Bên cạnh đó, còn có các tàu tăng cường dịp cao điểm, đặc biệt trong kỳ nghỉ Tết từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, để phục vụ hành khách đi du xuân.

Vé tàu Tết 2026 được bán theo 2 giai đoạn: Từ 15-19/9 sẽ bán vé tập thể cho các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, tổ chức xã hội…

Ngành Đường sắt mở bán 330.000 vé tàu phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Từ 8h ngày 20/9, ngành đường sắt mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua website (dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn), tại các nhà ga, điểm bán vé, đại lý chính thức; qua ứng dụng, ví điện tử, ngân hàng, app bán vé trên điện thoại và tổng đài ga Sài Gòn, ga Hà Nội. Mỗi khách hàng được mua tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về.

Như thông lệ, trong dịp Tết, sinh viên và các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, trẻ em được áp dụng mức giảm giá vé 10 - 20%.

"Hành khách chỉ mua vé tại ga, đại lý chính thức hoặc các kênh online để tránh “cò vé”; mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh đối tượng giảm giá khi mua vé; kiểm tra vé điện tử và điền đầy đủ thông tin (mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi, số giấy tờ cá nhân)", ngành đường sắt khuyến nghị.