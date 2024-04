Minh Tú khoe cuộc sống sau 1 tuần kết hôn, ông xã ngoại quốc bị soi không đeo nhẫn cưới

Tối 20/4, sau gần 1 tuần chính thức "lên xe hoa" cùng vị hôn phu người Đức, Minh Tú đã có hành động cập nhật cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội. Theo đó, nữ siêu mẫu đã thể hiện độ đảm đang khi khoe món ăn được cô trực tiếp "xắn tay áo" nấu cho chồng. Có thể thấy, khả năng nấu ăn của Minh Tú được mọi người đánh giá cao.

Trong "báo cáo tuần đầu làm vợ" lần này, Minh Tú cũng tiết lộ về lời hứa của cô với "nửa kia": "And you promised to cook for me once a week. (Tạm dịch: Và em đã hứa nấu ăn cho anh mỗi tuần một lần)". Hậu về chung một nhà với Chris, Minh Tú đang có cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, netizen cũng để ý đến chi tiết ông xã của Minh Tú không đeo nhẫn cưới ở ngón áp út sau gần 1 tuần kể từ khi đám cưới diễn ra. Điều này khiến khán giả có phần thắc mắc và tò mò lý do đằng sau. Nhiều người cho rằng việc đeo nhẫn cưới không nói lên điều gì và không đeo nhẫn cưới có thể do thói quen hoặc tính chất công việc mà thôi.

Minh Tú trổ tài vào bếp nấu ăn cho ông xã trong tuần đầu làm vợ, Chris bị soi chi tiết không đeo nhẫn cưới

Độ đảm đang của nữ siêu mẫu gây bất ngờ cho công chúng

Cô cũng hé lộ hình ảnh khoe nhan sắc tươi tắn

Sau khoảng thời gian hẹn hò, Minh Tú chính thức về chung một nhà với ông xã người Đức vào ngày 14/4 vừa qua. Từ ngày trở thành "vợ người ta", Minh Tú vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tham gia các sự kiện. Ngoài ra, cô cũng liên tục cập nhật các hình ảnh mới trên mạng xã hội.



Minh Tú chính thức về chung một nhà với Chris vào ngày 14/4 vừa qua

Được biết, cặp đôi có cơ duyên gặp nhau vào năm 2013 thông qua một dự án quay TVC. Họ có thời gian tìm hiểu và yêu nhau nhưng sau đó chia tay. Đến năm 2019, Minh Tú và Chris "yêu lại từ đầu", đồng thời đồng hành cùng nhau vượt qua nhiều sự khó khăn, chông gai trong cuộc sống. Sau những biến cố cuộc đời, Minh Tú cho biết Chris chính là người đàn ông sẽ gắn bó với cô trong suốt quãng đời còn lại.

Chia sẻ về ông xã, Minh Tú nói: "Anh Chris là một người không hoạt động nghệ thuật, anh chỉ biết vợ anh làm người mẫu, cũng chỉ biết xung quanh là camera. Mỗi khi muốn chia sẻ gì đó tôi đều hỏi qua ý kiến của anh, tôi muốn tôn trọng người chồng của mình. Anh Chris không hiểu tiếng Việt là một, thứ hai anh cũng không chơi mạng xã hội nên là anh cũng không có biết anh xuất hiện ở đâu hay người ta nói gì về anh. Tôi biết tương lai có những cái anh không có muốn tham dự quá nhiều vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đời tư, cuộc sống cá nhân của anh. Nhưng ở hiện tại anh hiểu có những thông tin, chia sẻ là hỗ trợ cho công việc của vợ anh".

Cả hai đã trải qua quãng thời gian khó khăn trước khi đi đến hôn nhân

Hiện tại, Minh Tú đang có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc bên vị hôn phu của mình

https://kenh14.vn/minh-tu-khoe-cuoc-song-sau-1-tuan-ket-hon-ong-xa-ngoai-quoc-bi-soi-khong-deo-nhan-cuoi-20240420214143551.chn