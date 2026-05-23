Minh tinh 47 tuổi xứ Hàn dáng luôn thon, cơ không xệ nhờ nghiện 1 món ăn nhẹ

Nữ diễn viên Gong Hyo Jin mới đây tiết lộ cô là “tín đồ sữa chua” chính hiệu, thậm chí còn tự làm sữa chua tại nhà để phục vụ cho chế độ giữ dáng nhiều năm qua. Ở tuổi 47, mỹ nhân Hàn Quốc vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai cùng nguồn năng lượng trẻ trung đáng ngưỡng mộ nhờ lối sống khoa học và thực đơn ăn uống lành mạnh.

Trong video mới đăng tải trên YouTube cá nhân, Gong Hyo Jin đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như bí quyết kiểm soát cân nặng. Nữ diễn viên cho biết cô luôn có “mức cân lý tưởng” riêng và hiện duy trì khoảng 51kg. Đáng chú ý, cô hài hước tự nhận bản thân là “con người của sữa chua” vì gần như ngày nào cũng ăn món này. Thay vì mua ngoài, Gong Hyo Jin thường tự làm sữa chua tại nhà rồi kết hợp cùng hạt chia và việt quất để tăng hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng.

Vóc dáng mảnh mai của Gong Hyo Jin ở độ tuổi 46.

Theo nữ diễn viên, cô thường cho hạt chia vào sữa chua rồi để trong ngăn mát hoặc ngăn đông để hạt nở ra, tạo cảm giác no lâu hơn. Đây cũng là combo được nhiều người theo đuổi eat clean yêu thích vì vừa nhẹ bụng vừa hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả.

Trên thực tế, sữa chua được xem là một trong những thực phẩm hỗ trợ giữ dáng khá tốt nếu sử dụng đúng cách. Những loại sữa chua không đường hoặc Greek yogurt chứa lượng protein cao, giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn vặt. Ngoài ra, lợi khuẩn trong sữa chua còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh và tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, cơ thể cũng dễ kiểm soát cân nặng và hạn chế tình trạng đầy bụng, tích nước hơn.

Đặc biệt, sữa chua có lượng calo tương đối thấp nhưng vẫn tạo cảm giác “đủ bụng”, vì vậy thường xuất hiện trong thực đơn giảm cân của nhiều ngôi sao Hàn Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý nên ưu tiên các loại ít đường vì nhiều sản phẩm sữa chua đóng hộp hiện nay chứa lượng đường khá cao, dễ khiến tổng calo tăng lên đáng kể.

Bên cạnh sữa chua, Gong Hyo Jin còn bổ sung hạt chia và việt quất — hai nguyên liệu quen thuộc trong các thực đơn healthy. Hạt chia giàu chất xơ hòa tan, khi ngâm sẽ nở ra như gel, giúp tăng cảm giác no và làm chậm quá trình tiêu hóa. Trong khi đó, việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ nhưng có lượng calo thấp, hỗ trợ duy trì vóc dáng và làm đẹp da.

Nhiều năm qua, Gong Hyo Jin luôn được xem là hình mẫu của lối sống lành mạnh trong showbiz Hàn. Không chạy theo những phương pháp giảm cân cực đoan, nữ diễn viên ưu tiên ăn uống điều độ, chọn thực phẩm tự nhiên và duy trì thói quen sinh hoạt cân bằng. Chính sự kỷ luật ấy đã giúp cô giữ được hình ảnh thanh mảnh, trẻ trung và đầy sức sống dù đã bước sang độ tuổi U50.