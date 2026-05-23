Netizen rần rần vì nhan sắc của Thiên Ân: “Ở bên đúng người quả là đẹp lên thật”

Mới đây, Đoàn Thiên Ân tiếp tục khiến MXH "tương tư" khi xuất hiện tại Elle Beauty Awards 2026 diễn ra ở Đà Lạt. Nàng hậu nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ visual ngày càng thăng hạng cùng thần thái vừa sang chảnh vừa ngọt ngào.

Trong lần lộ diện này, Thiên Ân lựa chọn thiết kế Aveline Halter Spandex Maxi Dress từ nhà mốt POEM. Bộ váy tông trắng - đen tối giản nhưng vẫn cực kỳ hút mắt nhờ phần cổ halter được nối bằng những dải vải nhỏ, tạo hiệu ứng cut-out táo bạo ở thân trên. Thiết kế ôm sát giúp tôn vóc dáng thon gọn, đồng thời khoe khéo vòng một gợi cảm mà vẫn giữ được nét thanh lịch, quý phái. Kết hợp cùng layout makeup glowy nhẹ nhàng và mái tóc búi gọn, tổng thể của Thiên Ân được khen vừa sang vừa có cảm giác rất "điện ảnh".

Mẫu váy gốc được biến tấu nhẹ để tôn trọn vóc dáng của nàng hậu.

Dưới phần bình luận, netizen để lại nhiều lời khen cho lần xuất hiện này của nàng hậu. Không ít ý kiến cho rằng kể từ khi ở bên đúng người, cả thần thái và sắc vóc của Thiên Ân đều thăng hạng thấy rõ. Visual sắc sảo nhưng vẫn mềm mại, cộng thêm khí chất tự nhiên giúp cô luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện tại sự kiện.

Bên cạnh tạo hình gây chú ý, Thiên Ân còn trở thành tâm điểm khi nhận giải Best Face of the Year từ chính Hoa hậu Kỳ Duyên. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau trên sân khấu ngay lập tức khiến MXH bàn tán rôm rả bởi những "hint" tình cảm kéo dài suốt thời gian qua vẫn chưa hạ nhiệt. Trong bài phát biểu nhận giải, Thiên Ân không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành, bình chọn cho mình. Cô cũng chia sẻ rằng bất cứ ai, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc và tự tin với bản thân thì đó chính là lúc đẹp nhất.