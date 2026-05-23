Thiên thần tóc vàng ảnh hưởng sự nghiệp chỉ vì 1 khoảnh khắc, khủng hoảng tới độ phải tiêm thuốc vào bụng để giảm cân

Từng là một trong những “thiên thần tóc vàng” nổi bật nhất của Victoria's Secret, Erin Heatherton đã sở hữu mọi thứ mà một người mẫu mơ ước: gương mặt phủ kín biển quảng cáo, thân hình nóng bỏng biểu tượng của thập niên 2010 và chuyện tình đình đám với Leonardo DiCaprio. Nhưng phía sau đôi cánh thiên thần hào nhoáng ấy lại là một cú trượt dài về tâm lý, sức khỏe lẫn tài chính khiến sự nghiệp của Erin gần như tan vỡ hoàn toàn.

Sinh năm 1989 tại Chicago, Erin Heatherton được phát hiện khi mới tuổi teen và nhanh chóng gia nhập làng mốt quốc tế. Sở hữu vẻ đẹp Mỹ cổ điển với tóc vàng, mắt xanh cùng thần thái khỏe khoắn, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều NTK lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của Erin vẫn là khi cô debut tại Victoria's Secret Fashion Show năm 2008, trước khi chính thức trở thành Angel vào năm 2010.

Người đẹp sinh năm 1989 cũng từng hẹn hò với tài tử Leonardo DiCarpio trong khoảng 1 năm (tháng 11/2011 - tháng 12/2012)

Thời kỳ đỉnh cao, Erin là gương mặt được Victoria’s Secret ưu ái đặc biệt. Cô xuất hiện dày đặc trong campaign của hãng, quảng cáo truyền hình và từng được xem là một trong những “bombshell” đúng chuẩn nhất của thương hiệu thời đó: sexy, khỏe khoắn nhưng vẫn mang năng lượng ngọt ngào rất Mỹ. Nhưng cũng chính ở giai đoạn tưởng như rực rỡ nhất ấy, Erin bắt đầu rơi vào vòng xoáy áp lực ngoại hình.

Năm 2012, tại Victoria’s Secret Fashion Show, Erin gặp một sự cố nhỏ nhưng đã khiến cô phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp. Trong một bài phỏng vấn với British Vogue, cô kể rằng chiếc mũ trong outfit của mình bất ngờ rơi ra ngay trước giờ lên sàn diễn, khiến tóc tai lộ đầy kẹp ghim và cô phải bước ra runway trong trạng thái hoảng loạn, cố vuốt tóc khi đang catwalk. Điều đáng nói là dù gặp sự cố trang phục, Erin vẫn xử lý khá lúng túng và nghiệp dư.

Trong segment “Calendar Girls” (những cô gái ảnh lịch), Erin được giao vị trí mở màn cực kỳ quan trọng với hình tượng đại diện cho tháng 1. Đây vốn là một trong những tiết mục có timing sân khấu được tính toán rất chặt chẽ vì visual màn LED phía sau sẽ chuyển động theo từng tháng tương ứng với mỗi người mẫu xuất hiện.

Tuy nhiên, ngay từ lúc bước ra runway, Erin đã có dấu hiệu mất tự tin rõ rệt. Theo nhiều fan theo dõi show thời điểm đó, cô liên tục chững nhịp, và xử lý catwalk thiếu dứt khoát. Phần trình diễn vì thế bị kéo dài quá thời gian dự kiến.

Hệ quả là visual LED phía sau bắt đầu “lệch cue”. Trong khi Erin vẫn đang walk chưa đến điểm pose, màn hình đã chuyển sang “tháng 2”, vốn là cue dành cho người mẫu kế tiếp. Toàn bộ tiết mục trở nên chệch nhịp thấy rõ.

Cách vận hành của Victoria’s Secret Fashion Show sẽ ghi hình 2 lần để cắt ghép bản final đưa lên sóng truyền hình. Tuy nhiên, kể cả với bản chính thức được Victoria's Secret công chiếu, phần walk của nữ người mẫu đã bị cắt và chuyển cảnh khá nhiều nhưng cũng không đủ để “lấp liếm” được thần thái và cách xử lý có phần lúng túng của cô. Với một show vốn nổi tiếng vì tính chính xác gần như tuyệt đối như Victoria’s Secret Fashion Show, đây bị xem là một sự cố sân khấu đáng chú ý.

Erin trong lần ghi hình thứ hai của Victoria's Secret Fashion Show 2012. Lần này, nữ người mẫu đã được chỉnh trang, đội lại phụ kiện mũ.

Nhiều năm sau, Erin mới thừa nhận bản thân thời điểm đó đã rơi vào trạng thái lo âu nghiêm trọng về ngoại hình. Cô liên tục cảm thấy mình “không đủ gầy”, không đủ đẹp để đứng cạnh các thiên thần khác. Áp lực ấy khiến Erin gần như mất hoàn toàn sự tự tin mỗi khi bước lên sân khấu.

Sau khi kết thúc hợp đồng với Victoria’s Secret vào năm 2013, sự nghiệp của Erin cũng lao dốc rất nhanh. Không còn được chống lưng bởi sức ảnh hưởng khổng lồ từ Victoria’s Secret, cô dần biến mất khỏi các runway lớn, campaign hạng A và editorial thời trang. Trong khi nhiều thiên thần cùng thời như Candice Swanepoel hay Behati Prinsloo vẫn giữ được độ nhận diện mạnh mẽ, Erin gần như bị ngành công nghiệp này bỏ lại phía sau.

Đến năm 2016, Erin lần đầu công khai mặt tối phía sau đôi cánh Victoria’s Secret. Cô tiết lộ rằng trong hai show cuối cùng của mình, cô liên tục bị yêu cầu giảm cân thêm. Sau nhiều năm phải sống dưới áp lực giữ body “thiên thần”, cô bắt đầu mất tự tin nghiêm trọng về ngoại hình lẫn khả năng trình diễn của mình. Nội bộ ngành thời đó cũng liên tục đòi hỏi các người mẫu phải gầy hơn nữa, dù cơ thể họ vốn đã ở mức báo động.

Erin cho biết bản thân đã tập luyện tới hai lần mỗi ngày nhưng cơ thể gần như “không phản hồi” nữa. Áp lực khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm và từng nhìn đĩa thức ăn rồi nghĩ: “Có lẽ mình không nên ăn nữa”.

Đến năm 2020, Erin tiếp tục gây chấn động khi tham gia podcast “Fallen Angel” và tiết lộ nhiều phương pháp giảm cân cực đoan từng sử dụng trong thời làm thiên thần. Cô thừa nhận từng dùng thuốc giảm cân phentermine và tự tiêm hormone HCG để ép cơ thể giảm mỡ nhanh hơn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn hình thể của ngành công nghiệp thời trang.

Những lời thú nhận của Erin trở thành một trong các câu chuyện tiêu biểu phơi bày mặt tối của kỷ nguyên Victoria’s Secret cũ, nơi vẻ đẹp hoàn hảo được xây dựng bằng áp lực cực đoan lên cơ thể phụ nữ.

Khủng hoảng tài chính cũng nhanh chóng ập đến. Theo hồ sơ được truyền thông Mỹ đăng tải, Erin từng nợ khoảng 500.000 USD (khoảng 12,5 tỷ đồng), bao gồm tiền thuế chưa thanh toán, các khoản vay và chi phí sinh hoạt tích tụ sau nhiều năm thu nhập sụt giảm mạnh. Đến năm 2019, cô chính thức đệ đơn phá sản cá nhân.

Điều khiến công chúng ám ảnh nhất là việc Erin từng là hình mẫu thiên thần đúng nghĩa. Nhưng đằng sau body nóng bỏng và những bước catwalk ấy lại là một người phụ nữ bị bào mòn bởi tiêu chuẩn sắc đẹp cực đoan của ngành công nghiệp thời trang đầu thập niên 2010.

Giờ đây, trên mạng xã hội, Erin cũng hoạt động khá thất thường. Hình ảnh hiện tại của cô khác xa thời “bombshell blonde” đình đám với gu ăn mặc tối giản hơn, ít xuất hiện ở event giải trí lớn và có phần tách khỏi guồng quay người nổi tiếng của Hollywood. Thỉnh thoảng cô vẫn chụp hình thời trang hoặc tham gia một vài dự án lifestyle nhỏ, nhưng không còn giữ vị thế siêu mẫu top đầu như trước.

Tháng 1/2023, Erin đã kết hôn với người chồng là doanh nhân, huấn luyện viên thể hình.

Hiện nay cựu thiên thần là cofounder của một trung tâm thể hình. Cô cũng đang là người truyền cảm hứng cho việc tập luyện lành mạnh mang lại sức khỏe cho mọi người.

Dù sự nghiệp không thể trở lại thời đỉnh cao, Erin hiện được đánh giá là ổn định hơn về tinh thần so với giai đoạn hậu VS. Tuy vậy, cô vẫn là một ví dụ khá buồn của thế hệ “thiên thần vàng” Victoria’s Secret: nổi tiếng cực nhanh, nhưng cũng bị ngành công nghiệp đào thải rất nhanh sau khi không còn phù hợp với tiêu chuẩn hình thể khắc nghiệt thời đó.

