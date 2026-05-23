Tình cũ của Hyun Bin nhờ bữa sáng để giảm 20kg, 37 tuổi dáng vẫn đỉnh

Kang So Ra từng gây sốt với hành trình giảm tới 20kg và duy trì vóc dáng săn chắc suốt nhiều năm. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục nhận được sự chú ý khi tiết lộ thực đơn bữa sáng mà cô duy trì để kiểm soát cân nặng và giữ cơ thể khỏe mạnh. Tình cũ Hyun Bin đăng tải khoảnh khắc đời thường giản dị, vừa ăn sáng vừa chia sẻ về thói quen chăm sóc cơ thể. Theo nữ diễn viên, bữa sáng quen thuộc của cô gồm trứng luộc, các loại hạt, dưa leo và ớt chuông. Ngoài ra, cô còn ăn kèm muối tre (jukyeom) – một loại muối nung truyền thống của Hàn Quốc.

Kang So Ra giải thích rằng cô từng thử chế độ ăn quá ít muối, nhưng sau đó lại dễ thèm các món đậm vị vào buổi trưa và tối. Nữ diễn viên cho biết mình thuộc kiểu cơ địa nếu cắt giảm natri quá mức sẽ khiến cơ thể mất cân bằng, nên cô chọn bổ sung một lượng muối nhỏ vào buổi sáng để cơ thể ổn định hơn trong ngày. Dù chia sẻ này gây chú ý, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng quan điểm "ăn quá nhạt vào sáng sớm khiến cơ thể tích trữ muối về sau" hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học rõ ràng.

Tuy nhiên, điều được đánh giá cao trong thực đơn của Kang So Ra là sự đơn giản nhưng hợp lý. Trứng luộc vốn là món ăn quen thuộc trong nhiều chế độ giảm cân nhờ giàu protein nhưng lượng calo không quá cao. Một quả trứng lớn chỉ khoảng 70 kcal nhưng chứa tới 6g protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Protein cũng giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế tình trạng ăn vặt hoặc ăn quá nhiều vào bữa trưa.

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hay hạt điều cũng thường xuất hiện trong thực đơn giữ dáng của nhiều ngôi sao vì chứa chất béo không bão hòa tốt cho cơ thể, đồng thời cung cấp thêm protein và chất xơ. Đây là nhóm thực phẩm giúp duy trì năng lượng ổn định mà không khiến đường huyết tăng quá nhanh. Trong khi đó, dưa leo và ớt chuông lại là những món gần như "must-have" với người ăn kiêng nhờ lượng nước cao, ít calo nhưng tạo cảm giác đầy bụng hiệu quả. Đặc biệt, ớt chuông còn chứa nhiều vitamin C và beta-carotene – các chất chống oxy hóa có lợi cho làn da và sức khỏe tổng thể.

Điểm đáng chú ý là bữa sáng của Kang So Ra gần như không có tinh bột. Với người có cường độ vận động cao hoặc dễ đói vào buổi sáng, thực đơn này có thể khiến cơ thể nhanh mất năng lượng. Các chuyên gia cho rằng có thể bổ sung thêm một lượng nhỏ carb tốt như bánh mì nguyên cám, yến mạch, khoai lang hoặc sữa chua Hy Lạp không đường để cân bằng dinh dưỡng hơn mà vẫn không ảnh hưởng nhiều đến việc giữ dáng.

So với những chế độ ép cân khắc nghiệt thường thấy trong showbiz Hàn, thực đơn của Kang So Ra được đánh giá dễ áp dụng hơn vì tập trung vào việc ăn đủ chất, ưu tiên thực phẩm tươi và hạn chế đồ chế biến sẵn. Sau khi giảm thành công 20kg, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng điều quan trọng nhất không phải nhịn ăn cực đoan mà là duy trì lối sống ổn định trong thời gian dài. Chính vì vậy, thay vì những món "detox thần thánh" hay công thức giảm cân quá phức tạp, bữa sáng đơn giản với trứng, rau củ và hạt của Kang So Ra lại khiến nhiều người quan tâm vì mang tính thực tế và bền vững hơn.