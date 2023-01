Miley Cyrus viết hit No.1 Billboard để đáp trả chồng cũ nhưng sao lại khiến Bruno Mars cảm thấy "nhột"?

Flowers có thể xem là màn comeback ấn tượng của Miley Cyrus khi cô vượt qua nỗi đau của cuộc hôn nhân đổ vỡ với Liam Hemsworth. Một ca khúc với ca từ đậm chất "yêu thương bản thân", một MV đơn giản nhưng hiệu quả,... tất cả đã mang về cho Miley Cyrus vị trí Quán quân Billboard Hot 100 sau 10 năm hoàn toàn xứng đáng.

Flowers MV - Miley Cyrus

Flowers tuần thứ 2 đứng đầu Billboard Hot 100

Tuy nhiên, ngay từ khi ca khúc ra mắt, khán giả đã tinh ý phát hiện phần sample của đoạn điệp khúc Flowers rất giống với When I Was Your Man của Bruno Mars, cũng là một bản hit đình đám được ra mắt vào năm 2012. Chưa dừng lại ở đó, phần lyrics lại càng đáng bàn - như một "gáo nước lạnh" tạt vào từng câu chữ một của Bruno Mars. Bạn để ý mà xem?

Bruno Mars viết: "That I should have bought you flowers" (Lẽ ra anh nên mua cho em những bông hoa), lập tức Miley Cyrus đáp trả: "I can buy myself flowers" (Em có thể tự đi mua hoa một mình được rồi).

Bruno Mars "than thở": "Should have gave you all my hours. When I had the chance" (Lẽ ra anh nên dành nhiều giờ đồng hồ cho em ngay khi có cơ hội) thì Miley Cyrus cũng không ngần ngại: "Talk to myself for hours. Say things you don't understand" (Em có thể tự trò chuyện với chính mình hằng giờ đồng hồ. Những chuyện anh không bao giờ hiểu).

Và rồi Bruno Mars "dằn vặt": "Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance" (Lẽ ra anh nên đưa em đến tất cả các bữa tiệc vì những gì em muốn chỉ là nhảy nhót thôi mà). Miley Cyrus cũng "chốt hạ": "I can take myself dancing. And I can hold my own hand" (Em tự đi tiệc tùng được, tự nhảy một mình và tự nắm tay mình cũng được).

Bruno Mars làm gì nên tội?

Nhưng đây là ca khúc mà Miley Cyrus viết để "trả thù" chồng cũ Liam Hemsworth kia mà, sao lại có liên quan đến Bruno Mars ở đây?

Theo nhiều giả thiết được fan Miley Cyrus đặt ra trên các nền tảng MXH, thuở còn "mặn nồng" thì Liam Hemsworth thường gửi tặng đến Miley Cyrus ca khúc When I Was Your Man của Bruno Mars. Ca khúc này có thể xem như là "vật định tình" cho mối tình của cả hai thế nên khi chia tay, chắc chắn When I Was Your Man sẽ là nỗi "ám ảnh" lớn đến Miley Cyrus khiến cô bị giày vò. Và không cách nào thích hợp hơn để đánh dấu việc vượt qua nỗi đau bằng việc viết lời ca khúc Flowers như lời đáp trả từng-lời-một với When I Was Your Man. Bruno Mars không liên can gì đến câu chuyện tình này rồi nhé!

Bruno Mars - When I Was Your Man

When I Was Your Man theo lí giải của fan là ca khúc Liam dành tặng cho Miley