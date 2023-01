Miley Cyrus có #1 Billboard sau 10 năm, phá luôn kỉ lục Adele

Sau 1 tuần "chinh chiến", ca khúc Flowers của Miley Cyrus đã chính thức debut ở vị trí số 1 BXH Billboard Hot 100. Như vậy, sau gần 10 năm, Miley Cyrus mới lại có một ca khúc đạt #1 Billboard, ca khúc trước đó là Wrecking Ball ra mắt năm 2013. Ở thị trường Hoa Kỳ, Flowers mang về 52.6 triệu lượt stream, 33.5 triệu chỉ số radio cũng như tiêu thụ 70 nghìn bản trong tuần đầu ra mắt. Ở BXH thành phần, Flowers debut ở vị trí Quán quân BXH Streaming Songs và #18 tại Radio Songs.

Ca khúc Flowers mang về cho Miley Cyrus #1 thứ 2 trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Miley Cyrus cũng thiết lập một kỉ lục ở phạm vi toàn cầu khi đánh bại Easy On Me của Adele để trở thành nghệ sĩ solo có ca khúc đạt lượt stream trong tuần cao nhất từ trước đến nay trên BXH Billboard Global 200. Cụ thể, Flowers mang về con số cực khủng 179.1 triệu lượt stream khắp toàn cầu trong tuần lễ đầu tiên, chứng tỏ sức hút khắp toàn cầu của Miley Cyrus trong lần trở lại này.

Ca khúc Flowers sở hữu giai điệu bắt tai, dồn dập và ngập tràn năng lượng "tự yêu thương bản thân". Lời bài hát là lời tự sự đầy của nữ ca sĩ nói về việc sau chia tay, cô đã có thể tự yêu thương chăm sóc bản thân, tự mua hoa cho mình và tự mình khiêu vũ mà không có người yêu kề bên. Lời bài hát đầy tính trách móc này được cho là gửi trực tiếp đến người chồng cũ của Miley Cyrus - diễn viên Liam Hemsworth.

Netizen khen ngợi phần lyrics đậm chất nữ quyền, về quyết tâm vượt qua nỗi đau chia tay vốn không hề dễ dàng với Miley Cyrus. Được biết, nhiều tháng sau khi chia tay Liam Hemsworth, Miley liên tiếp gặp vấn đề về tâm lý nặng nề thế nên khi đọc được những lời bài hát của Flowers, người hâm mộ có thể nhẹ nhõm khi biết cô đã vượt qua được giai đoạn u tối đó.

Một quãng thời gian kéo dài nhiều năm qua, các ca khúc của Miley Cyrus ra mắt liên tiếp debut với thành tích rất tệ: Angels Like You ra mắt năm 2021 chỉ đạt #7 ở BXH Bubbling Under Hot 100 (hiểu nôm na là vị trí số... 107); Prisoner kết hợp với cả Dua Lipa cũng chỉ dừng chân ở vị trí #54; Midnight Sky "khá khẩm" hơn một chút với vị trí #14. Bên cạnh đó, với sự thành công và độ lan tỏa "khủng" của Flowers, người hâm mộ Miley Cyrus đã có thể dõng dạc tuyên bố: "Miley Cyrus đã thoát flop rồi!".