Miley Cyrus tự hào vì quá khứ "hoang dại"

(Ảnh: Miley Cyrus)

Miley Cyrus vừa phát hành ca khúc mới mang tên Used to be Young. Đây là ca khúc được nữ ca sĩ sáng tác cách đây 2 năm, trong khoảng thời gian cô "bị hiểu lầm" về tuổi trẻ của bản thân.

Cụ thể, trong thông báo về ca khúc mới, Miley cho biết: "Bài hát này nói về việc tôn vinh con người của chúng ta trong quá khứ, yêu thương chúng ta và tôn vinh con người mà chúng ta sẽ trở thành. Tôi cảm thấy tự hào khi suy nghĩ về quá khứ, lạc quan khi nghĩ tới tương lai".

Thực tế là Miley Cyrus đã có một quá khứ vô cùng nổi loạn, từ những khoảnh khắc hở hang và hành vi không phù hợp trong các buổi biểu diễn đến việc khỏa thân trong MV. Giờ đây, cựu ngôi sao Disney đã 30 tuổi, bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời và không còn hoang dại như trước nữa. Tuy vậy, khi nhìn lại tuổi trẻ của mình, nữ ca sĩ vẫn khẳng định luôn tự hào vì giai đoạn "điên rồ" này.

Hình ảnh Miley Cyrus xúc động trong MV "Used to be Young". (Ảnh: Miley Cyrus)

Phần điệp khúc của Used to be Young cũng nói rõ nỗi lòng của ngôi sao sinh năm 1992: "Tôi biết tôi từng điên rồ. Tôi biết tôi từng ham vui. Bạn nói rằng tôi từng hoang dại, tôi nói rằng tôi từng non trẻ. Bạn nói rằng thời gian đã thay đổi tôi, tốt thôi, tôi đã đi một chặng đường dài. Tôi biết tôi từng điên rồ bởi vì tôi từng trẻ tuổi".

Đáng chú ý, MV của ca khúc khá đơn giản với hình ảnh Miley Cyrus đứng trước máy quay, xúc động khi hát từng lời nhạc trong khi mặc một chiếc áo phông in hình chuột Mickey. Chiếc áo được cho là ám chỉ tới thời gian cô từng là ngôi sao Disney với bộ phim truyền hình nổi tiếng Hannah Montana.