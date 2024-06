Ngày 29/5 (giờ địa phương), Troye Sivan đã “khai hoả” cho tour diễn Something To Give Each Other với đêm đầu tiên tại Lisbon (Bồ Đào Nha). Với chủ đề xoay quanh cảm hứng âm nhạc những năm 1900 đầy hoang dại, giọng ca Rush đã mang đến những màn trình diễn “nóng hổi” khiến fan ai nấy đều sững sờ.

Troye Sivan mở màn tour diễn mới tại Lisbon

Tour diễn Something To Give Each Other là chuỗi concert được Troye Sivan mang đi quảng bá cho album mới cùng tên. Với loạt đĩa đơn nổi tiếng đánh dấu bước chuyển mới từ một giọng ca Angel Baby đến hình ảnh trưởng thành, táo bạo hơn, Troye Sivan được trông đợi sẽ thể hiện concept cực bạo trong tour diễn mới, tuy nhiên fan cũng chưa từng nghĩ anh chàng có thể bạo tới mức này.

Sân khấu mở màn táo bạo của Troye Sivan

Show diễn của Troye Sivan được giới hạn độ tuổi cho các khán giả đến xem chương trình. Khán giả dưới 15 tuổi phải có người lớn đi chung, đặc biệt, các khán giả trẻ cũng không được mua hạng vé đứng dưới sân khấu.

Mở đầu tour diễn, Troye Sivan mang đến ca khúc Got Me Started nhưng cách tạo dáng nóng bỏng của anh chàng cùng dàn vũ công mới là thứ khiến khán giả sốc. Anh chàng quỳ gối và hát vào chiếc mic được một nam vũ công cầm ở vị trí nhạy cảm khiến nhiều người liên tưởng tới một tư thế 18+ “đỏ mặt".

Troye Sivan mang đến nhiều sân khấu mãn nhãn với hình ảnh mới

Ở những sân khấu tiếp theo, Troye Sivan càng khiến fan “bỏng" mắt với loạt trang phục mát mẻ cùng nhiều chiêu trò nghẹt thở để “chiêu đãi" người hâm mộ.

Trong tour diễn này, nam ca sĩ thể hiện rất nhiều vũ đạo nóng bỏng. Thậm chí, có một màn trình diễn, Troye Sivan khoá môi một nam vũ công và “quẩy" dưới ánh đèn sân khấu hệt như phân cảnh trong các các MV khiến fan “gào thét" cuồng nhiệt.

Anh chàng diện áo yếm nịt ngực

Troye Sivan cởi trần hát ca khúc góp giọng cùng Ariana Grande - supernatural

Anh chàng cũng mang lên sân khấu ca khúc supernatural thể hiện cùng Ariana Grande trong album mới Eternal Sunshine cùng nhiều phân cảnh nổi tiếng trong album Something To Give Each Other như: video Troye hoá trang thành dragqueen, diện áo yếm nịt ngực lên biểu diễn,... Ngoài ra, phân cảnh Troye Sivan được các vũ công nhấc bổng lên không trung và uống rượu từ chiếc ống dài trong MV Rush cũng được anh tái hiện lại chân thực trên sân khấu. Khung cảnh này vốn được ví như một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ danh họa Caravaggio vừa siêu thực, vừa hoang dại càng khiến các fan phấn khích.