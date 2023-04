"Flowers" của Miley Cyrus là ca khúc được sử dụng nhiều nhất năm 2023

(Ảnh: YouTube/ Miley Cyrus)

Theo nguồn tin từ Variety, hệ thống âm nhạc trực tuyến toàn cầu đã chính thức cán mốc 1 nghìn tỷ lượt nghe nhờ sự đóng góp lớn của bản hit toàn cầu Flowers. Ca khúc này của Miley Cyrus đã chiếm 1,16 tỷ lượt nghe chỉ sau 2 tháng kể từ khi phát hành.

Cũng theo thống kê, đây là ca khúc được khán giả trên toàn thế giới sử dụng nhiều nhất trong năm 2023. Đây là một thành tích lớn đối với bất kì nghệ sĩ nào. Với riêng Miely Cyrus, Flowers cũng đánh dấu sự trở lại vô cùng thành công sau nhiều năm nỗ lực chiếm lĩnh thị trường âm nhạc.

Thực tế, ca khúc này đã gây chú ý từ trước khi phát hành do những suy đoán về việc liên quan tới chồng cũ của Miley - nam diễn viên Liam Hemsworth. Cho tới khi ca khúc ra mắt, khán giả một lần nữa chắc chắn về tin đồn này bởi những ca từ của Flowers như thể lời tâm sự của cựu ngôi sao Disney gửi tới chồng cũ của mình.

Flowers đã liên tục thống trị BXH Billboard Hot 100, giữ ngôi vị đầu bảng trong 6 tuần kể từ khi ra mắt. Ở thời điểm hiện tại, ca khúc đang đứng ở vị trí thứ 2 nhưng về số lượt nghe trực tuyến, ca khúc vẫn chiếm ngôi đầu bảng. Đây cũng là ca khúc được phát trực tuyến nhiều nhất một tuần trong lịch sử Spotify.

Ngoài Flowers của Miley Cyrus, bản hit Kill Bill của SZA cũng là ca khúc được sử dụng nhiều thứ hai trong năm nay. Đứng thứ 3 là Die For You của The Weeknd và Ariana Grande.