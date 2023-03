Miley Cyrus và cú bắt tay Disney sau 13 năm im lặng: "Mừng em trở về nhà"

Một điều không thể phủ nhận rằng nếu như không được Disney phát hiện ra thì chúng ta đã không thể có một Miley Cyrus nổi đình nổi đám như hiện tại. Tuy đồng hành bên nhau từ rất sớm và suốt một quãng thời gian dài nhưng ít ai biết Disney và Miley từng có một quãng thời gian "chiến tranh lạnh" khi nữ ca sĩ rời khỏi công ty gần 15 năm về trước.

Cô gái nhỏ ứng tuyển cho vai bạn thân nữ chính

Được biết, khi nghe tin về việc Disney tuyển diễn viên cho phim Hannah Montana, Miley sợ rằng mình không đủ khả năng cho vai chính nên chỉ dám nộp băng ứng tuyển cho vai cô bạn thân Lily.

Tuy nhiên, Giám đốc sáng tạo của Disney Channel sau khi xem xong băng thử của Miley đã yêu cầu cô bé thử vai chính Chloe Stewart. Nhưng kết quả là các nhà sản xuất đã từ chối vì cho rằng Miley "quá trẻ và quá nhỏ bé". Mặc dù vậy, sau nhiều vòng tuyển mà vẫn không tìm được ai xuất sắc như Miley, các nhà sản xuất lại yêu cầu cô bé thử giọng thêm, sau đó nhân vật chính từ Chloe đã đổi tên thành Miley. Vai người bố được giao luôn cho Billy Ray - bố của cô ngoài đời, Miley được tạo mọi điều kiện để có thể cảm thấy tốt nhất cho vai diễn.

Vai diễn đem lại thành công cho Miley

Sau đó, Hannah Montana nhanh chóng trở thành series thành công nhất trong lịch sử Disney Channel với lượng rating cao ngất ngưởng, mang về cho Disney Channel lợi nhuận khổng lồ. Tính tới thời điểm này, Hannah Montana cũng là thương hiệu duy nhất của Disney Channel có tới 2 phim chiếu rạp: Hannah Montana The Movie và Hannah Montana & Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert. Cả hai bộ phim này đều đạt hạng 1 tại bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ trong thời điểm công chiếu. Chuyến lưu diễn The Best of Both Worlds kéo dài từ 17/10/2007 đến 13/1/2008 cũng được bán hết vé chỉ trong vòng vài phút.

Từ một cô gái nhỏ bé vô danh, cái tên Miley Cyrus phủ sóng khắp các kênh truyền thông, trở thành nàng công chúa được yêu quý bậc nhất của Disney Channel.

Sự im lặng suốt 13 năm

Không thể phủ nhận, sức ảnh hưởng từ Hannah Montana đã đem lại cho Miley quá nhiều, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nữ ca sĩ đã luôn phải chịu rất nhiều áp lực và ngay cả những tên săn ảnh cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi, thậm chí cô còn bị bạo lực học đường trong suốt quãng thời gian đi học, điều này từng được cô chia sẻ trong quyển tự truyện Miley Cyrus: Miles To Go. Có thể nói, việc bị đóng khung với hình ảnh Hannah đã khiến sự nghiệp của Miley bị đóng khung suốt thời gian dài và chỉ có cô mới có thể tự tìm giải pháp cho chính mình: Chia tay Disney là 1 trong số đó.

Tuy nhiên, điều này đã khiến Disney nổi giận và cũng từ đó, cả 2 chính thức "cạch mặt" nhau. Miley cùng Hannah Montana không bao giờ được xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng này nữa, thậm chí radio cũng không được phát nhạc Miley. Về phía Miley, để thoát khỏi 1 Hannah Montana trong sáng ngây thơ, cô đã liên tục dùng phép thử cho mỗi lần comeback: từ cá tính, nổi loạn đến dịu dàng, đằm thắm, thậm chí chấp nhận bị "ném đá". Và cô đã thành công, Hannah Montana chính thức chìm vào quá khứ, chỉ còn một Miley Cyrus mạnh mẽ, độc nhất ở hiện tại.

Miley thay đổi hình tượng sau khi rời Disney

"Mừng em trở về nhà"

13 năm im lặng là một khoảng thời gian quá dài không chỉ riêng Miley mà cả Disney và khi mọi thứ đã đủ chín chắn, cả 2 quyết định phá vỡ mọi khúc mắc vốn có từ xưa. Năm 2023, Miley trở lại đầy bùng nổ với single Flowers - ca khúc được nhận định giúp cô lấy lại hào quang thêm một lần nữa. Tiếp theo đó là album phòng thu Endless Summer Vacation.

Tuy nhiên, chấn động hơn cả là viêc Miley mang series nổi tiếng Backyard Sessions lên... "ngôi nhà xưa" Disney để quảng bá cho album lần này. Điều này cho thấy mọi khúc mắc giữa cả 2 đã được giải quyết. Không cần thể hiện gì nhiều, chỉ cần dòng chữ "Welcome home (mừng em trở về nhà)" của Disney là cũng đủ khiến các fan từng hâm mộ Hannah Montana cảm thấy ấm lòng. Đặc biệt, cô còn mang đến bản hit The Climb trong Hannah Montana: The Movie nhưng với 1 phiên bản trưởng thành hơn 13 năm về trước.

Nói thêm về album Endless Summer Vacation, năm 2023 sẽ chứng kiến hình ảnh một Miley Cyrus mạnh mẽ, tràn đầy tự tin nhất hơn bao giờ hết. Cả phần âm nhạc và hình ảnh của album đều truyền tải thông điệp về hành trình tìm kiếm sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần của nữ nghệ sĩ. Album này được chấm đến 81 điểm trên Metacritic - số điểm cao nhất trong các album của Miley từ trước tới giờ.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền là 1 trong những người đã nghe trọn vẹn album lần này cho hay: "Miley Cyrus đã có sự tiết chế, gia giảm những yếu tố nổi loạn, dị thường một cách vừa vặn, tinh tế. Phần hình ảnh được thực hiện rất chỉn chu, theo hơi hướng cổ điển. Khán giả có thể nhận thấy ảnh hưởng của Madonna và âm nhạc thập niên 1980, 1990 trong lần trở lại lần này của Miley Cyrus".

Album mới được chấm đến 81 điểm