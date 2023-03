Lí do Miley Cyrus phát hành nhạc về chồng cũ sau 3 năm ly hôn

Theo nguồn tin của People, Miley Cyrus đã chờ 3 năm trước khi quyết định phát hành một ca khúc khai thác về cuộc sống hôn nhân giữa bản thân và chồng cũ Liam Hemsworth. Tuy vậy, cựu ngôi sao Disney làm điều này không nhằm mục đích chỉ trích và bôi nhọ hình ảnh của nam diễn viên.

"Miley là hạnh phúc và sống một cuộc sống lành mạnh trong một khoảng thời gian rất lâu. Mọi người đều đổ lỗi cho cô ấy về việc ly hôn, gọi cô ấy là đứa trẻ hoang dã và điều này thật không công bằng. Mối quan hệ hôn nhân ấy thật sự độc hại, cô ấy đã rất đau khổ", nguồn tin chia sẻ.

(Ảnh: Glamour)

Cũng theo nguồn tin này, 3 năm qua là khoảng thời gian để Miley Cyrus "chữa lành" và hoàn toàn vượt qua chuyện tan vỡ giữa cô và chồng cũ. Sau khi hoàn toàn sẵn sàng bước tiếp, nữ ca sĩ mới quyết định cho ra mắt ca khúc Flowers nhằm nhắc lại chuyện tình của mình.

"Cô ấy vẫn được kể câu chuyện từ góc nhìn của cô ấy", nguồn tin tiếp tục, "Miley không cố ý muốn chỉ trích Liam nhưng cô ấy tin rằng bản thân có quyền được lên tiếng sau khi khán giả công kích cô ấy vì việc chia tay này".

Flowers được cho là lời nhắn nhủ của giọng ca We Can't Stop gửi tới chồng cũ Liam Hemsworth sau khoảng thời gian cả hai "đường ai nấy đi". Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định cô sống tốt hơn rất nhiều khi độc thân và không cần tình yêu của bất kì ai. Flowers cũng là lời đáp trả đanh thép của cô dựa trên ca khúc yêu thích của chồng cũ - When I was Your Man.