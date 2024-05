Ariana Grande biến Met Gala thành liveshow cá nhân, khoe nốt cao với loạt hit đình đám

Ariana Grande là một trong những nghệ sĩ có mặt trong dàn khách mời đình đám của dạ tiệc thời trang hot nhất trong năm - Met Gala 2024. Nữ ca sĩ diện 1 thiết kế trắng tinh khôi và đồng hành cùng Cynthia Erivo, người bạn diễn trong phim Wicked sắp ra mắt.

Ariana Grande đồng hành cùng Cynthia Erivo trên thảm đỏ

Nữ ca sĩ diện 1 chiếc đầm trắng tinh khôi

Ngoài vai trò khách mời, Ariana còn được giao trọng trách khuấy động bữa tiệc với những màn trình diễn sôi động. Thế là ""tiểu diva" đã biến Met Gala trở thành mini liveshow của riêng mình cùng loạt sân khấu được đầu tư hoành tráng. Các ca khúc mà Ariana mang đến sự kiện gồm có Into you, 7 rings và series 3 ca khúc trong album mới nhất eternal sunshine là yes, and?, we can't be friends, the boy is mine.

Trích đoạn các màn biểu diễn của Ariana Grande ở Met Gala

Phân đoạn khoe nốt cao trứ danh

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn thể hiện ca khúc nhạc phim Sleeping beauty cùng bản song ca huyền thoại When you believe kết hợp với Cynthia Erivo. Vì đây là sự kiện riêng tư nên các màn trình diễn của Ariana không được công chiếu đầy đủ, tuy nhiên, qua các đoạn clip được leak ra cũng thấy được độ hoành tráng như thế nào.

Nữ ca sĩ xuất hiện cùng dàn vũ công vô cùng ấn tượng

Ariana đã trình diễn hết mình

Cô còn song ca cùng bạn diễn Cynthia Erivo

Nữ ca sĩ diện 1 bộ đầm trắng "khổng lồ" sau đó lột bỏ, để lộ một thiết kết vô cùng gợi cảm. Cô cũng khoe những nốt cao trứ danh khiến người nghe như được "dát vàng vào tai". Những màn trình diễn của "tiểu diva" phần nào đã khuấy động không khí của Met Gala năm nay!