Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết sáng nhiều mây, có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt khá cao, riêng vùng núi Bắc Bộ trong hai ngày 20-21/3 có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt vào trưa và chiều nay (17/3).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực miền Trung phổ biến ngày nắng, ít mưa.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, riêng miền Đông 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong hai ngày 19-20/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-37 độ.