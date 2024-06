Miền Bắc sắp đón nắng nóng 38 độ C sau chuỗi ngày mưa lớn

Sau những ngày mưa xối xả, ngập lụt diễn ra ở nhiều tỉnh thành, nắng nóng và nắng nóng gay gắt dự báo sắp quay trở lại miền Bắc.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 10/6, Hà Tĩnh đến Phú Yên nắng nóng cục bộ.

Ngày 11/6, Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 12/6, Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng sau những ngày mưa như trút nước. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 14/6, Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Sau đợt nắng nóng, dự báo từ 14-17/6, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ đêm 11/6 đến ngày 19/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối, cục bộ mưa to, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai ngày qua (đêm 8/6 đến sáng 10/6), các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa rất lớn trên 100mm chỉ trong vài giờ, tập trung ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Giang... gây ngập lụt nhiều nơi.

Tính đến 9h ngày 10/6, mưa lũ ở Hà Giang khiến 3 người tử vong (2 người ở huyện Hoàng Su Phì chết do nước cuốn trôi, 1 người ở huyện Quản Bạ chết do sạt lở đất).

Mưa lũ gây ngập 350 nhà dân ở TP Hà Giang, ngập úng cục bộ một số tuyến đường. Hơn 130 xe ô tô và xe máy ở TP Hà Giang bị chìm trong nước. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 9,5 tỷ đồng.

Tại Quảng Ninh, đợt mưa lớn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 5 tỷ đồng.

Tại Hải Phòng, trận mưa lớn từ 4h ngày 9/6 kéo dài suốt hơn 7 giờ khiến trên 230ha hoa, cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương bị ngập úng.