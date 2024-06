Rà soát chung cư mini, nhà trọ ở Hà Nội: Gần 10.000 lỗi vi phạm

Tại Họp báo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội quý II/2024, phóng viên báo Tiền Phong đặt câu hỏi về kết quả rà soát an toàn PCCC các chung cư mini, nhà thuê trọ trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, những trường hợp không đảm bảo an toàn thoát nạn không cho hoạt động. Thành phố Hà Nội thực hiện yêu cầu này như thế nào?

Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - cho biết thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, thành phố Hà Nội, công an thành phố đã chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát chung cư mini , nhà thuê trọ trên địa bàn.

Với chung cư mini, công an thành phố đã rà soát 3.130 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC, hoạt động sau khi Luật PCCC có hiệu lực, phát hiện 9.466 lỗi vi phạm về PCCC.

“Từ khi triển khai rà soát, đã kéo giảm 939 công trình vi phạm, khắc phục được 3.564 tồn tại, vi phạm về PCCC”, ông Tùng nói.

Hà Nội tiếp tục rà soát an toàn PCCC đối với các chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố. Ảnh: Duy Phạm.

Với công trình cao tầng, Phó giám đốc công an thành phố cho biết hiện thành phố có 1.386 công trình, trong đó có 91 công trình vi phạm về PCCC. Trong 6 tháng đầu năm 2024, công an thành phố đã phối hợp các đơn vị kiểm tra về an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ 831 lượt cơ sở chung cư, nhà cao tầng, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 16 trường hợp, số tiền hơn 700 triệu đồng.

Công an thành phố cũng ban hành, đề xuất ban hành 5 quyết định tạm đình chỉ hoạt động và một quyết định đình chỉ hoạt động. Về tiến độ khắc phục, đến nay đã có 67/91 công trình đã khắc phục, đảm bảo các yêu cầu về PCCC. Còn 24 công trình vi phạm đang tiếp tục khắc phục.

“Thời gian tới, công an thành phố tiếp tục phối hợp với các sở ngành quận huyện kiểm tra, kiên quyết xử lý tạm đình chỉ đối với hoạt động công trình chung cư, nhà cao tầng vi phạm về PCCC , kiên quyết không để phát sinh những công trình vi phạm mới. Với các công trình, chủ đầu tư chây ì không khắc phục, kiên quyết chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý”, ông Tùng nói.

Thiếu tướng Tùng nói sau khi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng nhà thuê trọ kết hợp kinh doanh trên phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), công an thành phố cũng tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ nhà thuê trọ trên địa bàn. Tính đến 15/6, công an thành phố đã kiểm tra toàn bộ 36.972 cơ sở nhà thuê trọ thuộc diện quản lý về PCCC, xử lý 3.134 trường hợp vi phạm, phạt gần 13 tỷ đồng.

“Công an thành phố đã ra quyết định tạm đình chỉ 672 trường hợp, đình chỉ 75 trường hợp vi phạm”, ông Tùng nói thêm, đồng thời cho biết, đã tham mưu UBND thành phố tiếp tục giao công an thành phố phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh để xảy ra những vụ cháy như trong thời gian vừa qua.

Liên quan vấn đề nhiều công trình nhà ở xây dựng chuồng cọp , gây khó khăn cho công tác thoát nạn, cứu nạn, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trách nhiệm xử lý vấn đề này thuộc về chính quyền địa phương.

“Đối với việc mở lối thoát nạn chuồng cọp, nghị quyết của HĐND thành phố đã quy định, với các công trình cũ, để đảm bảo an toàn PCCC thì phải mở lối thoát hiểm ở lô gia, ban công hoặc sang mái nhà nhà hàng xóm”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nói.