Vì sao cuối tháng 5, thời tiết miền Bắc vẫn mát mẻ như cuối Xuân?

Sau đợt nắng nóng gay gắt những ngày cuối tháng 4, Hà Nội cũng như các tỉnh, thành miền Bắc trải qua thời kỳ đầu Hè với liên tiếp các ngày mưa dông, có nơi mưa to đến rất to. Nhiều ngày, nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ C, thời tiết dễ chịu, mát mẻ như cuối Xuân. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất có nơi giảm xuống chỉ 23 độ C.

Hình thái thời tiết này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 5, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh nên ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Dù đã lập Hạ được gần 20 ngày nhưng thời tiết miền Bắc những ngày này vẫn mát mẻ. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Trả lời PV VTC News, PGS.TS Phan Văn Tân - Khoa Khí tượng thuỷ văn và hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, thời tiết tháng 5 năm nay gần giống với những ngày đầu Hè năm 2022. Các đợt mưa được cho là một trong những nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì được trạng thái mát mẻ trong nhiều ngày.

"Những đợt mưa trong thời gian qua là do sự kết hợp của nhiều hình thế thời tiết, trong đó chủ yếu là sự xâm nhập của các đợt không khí lạnh từ phía Bắc, hoạt động của dải mây front Meiyu ở phía Bắc và dải hội tụ nhiệt đới đang trong quá trình đi lên phía Bắc ở khu vực miền Trung", PS.TS Phan Văn Tân nói.

Lý giải về kiểu thời tiết mát mẻ ở Bắc Bộ những ngày qua, đại diện Đài khí tượng thuỷ văn Hải Phòng cho hay, tháng 5 năm nay, không khí lạnh xuất hiện dày hơn.

"Bắc Bộ và Trung Bộ đã đón đợt nắng nóng diện rộng, nhiều nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên tháng 5 năm nay có khác biệt khi không khí lạnh xuất hiện dày hơn mọi năm, tác động gây mưa và nhiệt độ giảm" , đại diện Đài khí tượng thuỷ văn Hải Phòng nói.

Một chuyên gia khí tượng của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện tại đang là giai đoạn chuyển mùa, vẫn có các sóng lạnh tác động, gây mưa nên trời mát mẻ.

"Tháng 6-7 khi bước vào chính Hè, trời sẽ có nhiều ngày nắng nóng hơn", vị chuyên gia thông tin.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tháng 5, nắng nóng chỉ còn duy trì ở Trung và Nam Trung Bộ trong ngày 1-2/5. Ngày 3/5, nắng nóng thu hẹp chỉ xảy ra cục bộ.

Trong khi đó, ngày 1-13/5, Bắc Bộ liên tục mưa dông diện rộng, có ngày mưa vừa, mưa to. Ngày 4, 7 và 11/5 mưa gián đoạn. Nửa đầu tháng, tổng lượng mưa ở khu vực này cao hơn 100-200%, một số nơi cao hơn 200% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngày 2-4/5, 6-7/5 và 10-13/5, mưa dông mở rộng xuống khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Tây Nguyên từ 2-5/5 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nam Bộ mưa rào và dông rải rác vào các ngày 4-5/5, 7-9/5, 11/5 và 13/5.

Từ nay đến hết tháng 5, nắng nóng có cường độ giảm trên phạm vi toàn quốc. Mưa dông ở miền Bắc vẫn tiếp diễn, trong đó từ đêm 27-31/5, khu vực này cục bộ mưa to đến rất to.

Theo dự báo, sang tháng 6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt khả năng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại phía Nam, gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có thể gia tăng hơn ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho hay, từ nay đến hết tháng 6/2024, El Nino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-85%. Từ tháng 7, tháng 8/2024, ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái La Nina, xác suất 65-75%.

Từ thời điểm này đến tháng 8/2024, trên Biển Đông có thể xuất hiện 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền. Cả nước tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, từ 26-30/4, nắng nóng xuất hiện diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Phú Yên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 39-42 độ C, có nơi trên 43 độ C.

Đặc biệt, ngày 28/4 và 30/4, lần lượt Đông Hà (Quảng Trị), Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận nhiệt độ cao nhất 44 độ C, chỉ kém 0,2 độ C so với nhiệt độ kỷ lục 44,2 độ C quan trắc được tại Tương Dương vào ngày 7/5/2023.

110 trạm khí tượng quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử trong tháng 4, trong đó miền Bắc có gần 60 trạm.

20 ngày đầu tháng 5 chỉ có 19 trạm khí tượng trên cả nước (tập trung chủ yếu ở Nam Bộ) quan trắc được nhiệt độ vượt giá trị lịch sử từng ghi nhận. Trong đó, Bắc Bộ có 1 trạm ở Tuần Giáo (Điện Biên) với nhiệt độ 39,6 độ C, tương đương giá trị lịch sử của tháng 5/2019.