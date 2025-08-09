Miền Bắc nắng nóng gay gắt, đề phòng dông nhiệt chiều tối

Miền Bắc (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) hôm nay có nắng nóng, riêng khu vực vùng đồng bằng có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên từ 30-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ.

Dù ít khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng nhưng trong những ngày nắng nóng, miền Bắc có thể xuất hiện các cơn dông nhiệt đột ngột vào chiều tối, chỉ có thể dự báo trước từ 45-60 phút. Các cơn dông nhiệt này thường có mưa dữ dội kèm lốc sét và gió giật mạnh.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 11/8. Từ chiều tối và đêm 11/8, vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, từ khoảng 14/8, miền Bắc có mưa diện rộng.

Miền Bắc hôm nay xuất hiện nắng nóng gay gắt. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng phía đông Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vào chiều tối và đêm mai (10/8), khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.