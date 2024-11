Sau thời gian đếm ngược từng ngày, concert Take Us To Your Heart của nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock đã diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Đây cũng là lần thứ 4 nhóm trở lại Việt Nam và mang đến concert hoành tráng nằm trong chuỗi tour lưu diễn Châu Á - chứng minh cho tình cảm của các nghệ sĩ dành riêng cho người hâm mộ đất nước hình chữ S. Trong đêm nhạc, Michael Learns To Rock đưa khán giả về với những ký ức của tuổi thanh xuân qua loạt bản tình ca bất hủ như Sleeping Child, 25 Minutes, Someday, That’s Why, Take Me To Your Heart, Paint My Love, I Always Carry On…

Khỏi phải nói, ngay khi những giai điệu đầu tiên cất lên, hàng nghìn khán giả Việt đã vô cùng phấn khích, liên tục hò reo và cùng nhau đồng thanh “hát bè” cho nhóm nhạc huyền thoại. Cũng bởi thế mà Michael Learns To Rock thừa nhận không khí này vô cùng quen thuộc khi các nghệ sĩ vẫn luôn nhớ sức nóng và năng lượng mà khán giả Việt đem lại trong mỗi đêm nhạc.

Nghệ sĩ Jascha Richter trong đêm nhạc “Take Us To Your Heart Tour 2024” tại Việt Nam

Nghệ sĩ Mikkel Lentz

Nghệ sĩ trống Kåre Wanscher

Trước sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam, không chỉ biểu diễn trên sân khấu mà Michael Learns To Rock không ngại ngần tiến thẳng xuống khu vực khán giả. Theo đó khi thể hiện ca khúc Nothing To Lose, nam nghệ sĩ Jascha Richter đã xuống những hàng ghế khán giả, thân thiện để người hâm mộ Việt Nam bắt tay, chụp hình ở cự ly không thể gần gơn.

Là những nghệ sĩ thuộc nhóm nhạc huyền thoại sở hữu fan khủng trên toàn thế giới nhưng với các fan Việt, Michael Learns To Rock vẫn luôn dành sự “ngoại lệ” đặc biệt. Michael Learns To Rock chia sẻ trong đêm nhạc, khẳng định luôn cảm thấy thoải mái khi diễn ở Việt Nam vì người hâm mộ rất gần gũi.

Jascha Richter đích thân xuống khu vực khán giả để tương tác với người hâm mộ

Michael Learns To Rock khẳng định luôn thoải mái khi diễn ở Việt Nam

Cuối đêm nhạc, Michael Learns To Rock đẩy cảm xúc của khán giả lên đến đỉnh điểm của sự cao trào khi mang tới hai bản hit That’s Why và Take Me To Your Heart. Giai điệu bất hủ của nhóm nhạc huyền thoại hòa quyện với tiếng hát của khán giả cùng không gian tràn ngập ánh đèn flash chắc chắn sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên với chính Michael Learns To Rock.

Hàng nghìn khán giả đắm chìm với không gian âm nhạc đậm màu sắc thanh xuân của Michael Learns To Rock

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Erik trong đêm nhạc cũng là dấu ấn khó quên với khán giả Việt. Vinh dự trở thành khách mời trong concert Take Us To Your Heart, Erik đã mang đến loạt bản hit trong sự nghiệp như Ghen, Chạy Về Khóc Với Anh, Em Không Sai Chúng Ta Sai. Nam ca sĩ chia sẻ ngay từ khi còn nhỏ, anh đã vô cùng yêu thích ca khúc Take Me To Your Heart và việc trở thành nghệ sĩ khách mời trong concert của nhóm nhạc thần tượng là kỷ niệm mà anh sẽ khó quên trong chặng đường làm nghệ thuật.

Erik chia sẻ anh vô cùng vinh dự khi trở thành khách mời trong đêm concert của nhóm nhạc Michael Learns To Rock

Cùng xem lại những khoảng khắc đáng nhớ của Michael Learns To Rock trong ngày concert 1711 vừa qua. (Nguồn: Fancam)

CEO của ban tổ chức Storyteller chia sẻ: “Khán giả hâm mộ Michael Learns To Rock ở Việt Nam rất nhiệt và cháy, vì thế khi chúng tôi trao đổi với Michael Learns To Rock, họ rất vui và sẵn sàng đưa Việt Nam vào trong lịch trình diễn Take Us To Your Heart Tour 2024 tại Châu Á của họ. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả khán giả đã có mặt trong đêm nhạc ngày 17.11 của Michael Learns To Rock - Nhờ các bạn mà show diễn mới thành công và đầy cảm xúc đến thế. Hẹn các bạn một chương trình sắp tới bùng nổ hơn nữa!”.