Messi cắt đứt mọi liên hệ với LĐBĐ Argentina, dùng pháp lý nói chuyện để bảo vệ hình ảnh.

Mối quan hệ giữa siêu sao Lionel Messi và Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã đi đến điểm đổ vỡ hoàn toàn. Trước những bê bối tài chính bủa vây ban lãnh đạo liên đoàn, cựu đội trưởng đội tuyển xứ Tango quyết định nhờ đến pháp luật can thiệp nhằm cấm tổ chức này khai thác tên tuổi và hình ảnh của anh.

Theo tiết lộ từ tờ Clarín (Argentina), sợi dây liên kết vốn bền chặt suốt nhiều năm qua giữa Lionel Messi và thượng tầng AFA – đứng đầu là Chủ tịch Claudio Tapia đã chính thức đứt gãy. Cụ thể, tiền đạo này đã thuê đội ngũ tư vấn pháp lý để thiết lập rào cản, nghiêm cấm liên đoàn tiếp tục sử dụng tên tuổi cũng như hình ảnh của anh phục vụ các hoạt động thương mại.

Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ làn sóng điều tra tư pháp và những nghi vấn sai phạm tài chính nghiêm trọng nhắm vào ban điều hành AFA, đặc biệt là Chủ tịch Claudio Tapia cùng Thủ quỹ Pablo Toviggino. Các lãnh đạo này bị cáo buộc đã thiết lập một mạng lưới công ty bình phong ở nước ngoài nhằm che giấu dòng tiền khổng lồ vốn dĩ phải được phân bổ cho các câu lạc bộ tại Argentina.

Các nguồn tin thân cận với gia đình Messi khẳng định, để bảo vệ uy tín và di sản thanh sạch đã dày công gây dựng suốt sự nghiệp, siêu sao này tuyệt đối không muốn hình ảnh cá nhân bị gắn liền với bất kỳ bê bối nào của tổ chức.

Chính vì vậy, Messi đã ủy quyền cho các chuyên gia soạn thảo văn bản thông báo pháp lý chính thức, yêu cầu AFA chấm dứt ngay lập tức việc khai thác tên tuổi, hình ảnh cùng các tư liệu quảng bá liên quan đến anh.

Messi không muốn LĐBĐ Argentina tiếp tục khai thác hình ảnh của anh (Ảnh: FBNV)

Thực tế, những rạn nứt về quyền lợi thương mại giữa Messi và AFA đã âm ỉ từ lâu. Tại kỳ World Cup gần nhất, Chủ tịch Claudio Tapia từng tự ý cấp phép cho một thương hiệu nội địa (nhà tài trợ của liên đoàn) sử dụng hình ảnh Messi trong chiến dịch quảng bá quy mô lớn. Hành động này vi phạm nghiêm trọng hợp đồng độc quyền mà chân sút người Argentina đã ký kết với một tập đoàn đối thủ của Mỹ, đẩy đội ngũ của Messi vào thế khó khi phải đứng ra giải trình với các đối tác quốc tế.

"Giọt nước tràn ly" tiếp tục xuất hiện trong trận đấu chia tay đội tuyển quốc gia của Messi gặp Benin trên sân vận động Monumental. Khâu tổ chức yếu kém của AFA đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì hàng loạt sự cố âm thanh, ánh sáng.

Khi AFA tìm cách đổ lỗi cho câu lạc bộ River Plate về những sai sót tổ chức, đội bóng chủ sân Monumental đã lập tức lên tiếng bác bỏ. Đứng ngoài cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai bên quản lý, Messi vẫn giữ thái độ trân trọng với đội bóng giàu truyền thống này.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Lionel Messi lẫn Chủ tịch Claudio Tapia đều giữ im lặng trước truyền thông. Tuy nhiên, theo truyền thông Argentina với những động thái pháp lý quyết liệt đang được triển khai, Messi đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện nhằm bảo vệ tuyệt đối hình ảnh cá nhân trước những bê bối tài chính của LĐBĐ Argentina.