Cựu danh thủ Wayne Rooney trải lòng về quãng thời gian gặp biến cố.

Cựu danh thủ bóng đá Wayne Rooney – gương mặt đang thu hút sự chú ý tại chương trình truyền hình thực tế I’m A Celebrity – vừa có những chia sẻ đầy xúc động về giai đoạn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, khi anh từng nghĩ đến chuyện tự tử và phải vật lộn với chứng nghiện rượu ngay ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Xuất hiện trên podcast Life At The Midpoint của người dẫn chương trình Gabby Logan, cựu tiền đạo đội tuyển Anh đã nhắc lại quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời vào khoảng năm 2009, không lâu sau khi con trai đầu lòng Kai chào đời. Thời điểm đó, Rooney rơi vào trạng thái cô lập hoàn toàn và không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

"Tôi từng tự nhốt mình trong nhà suốt hai ngày liền và chỉ biết uống rượu. Điều trớ trêu là chuyện này diễn ra đúng vào giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp chơi bóng của tôi. Cứ có vài ngày nghỉ là tôi lại về nhà, ngồi lì trong phòng giải trí và chìm trong men rượu suốt hai ngày, để rồi sáng hôm sau vẫn thức dậy và ra sân tập luyện như chưa có chuyện gì xảy ra", Rooney kể lại.

Trước khi đạt đến giới hạn chịu đựng, Rooney luôn cố gắng che giấu những bất ổn tâm lý của bản thân. Anh thừa nhận mình hoàn toàn gục ngã trước áp lực từ những "lựa chọn ngu ngốc" bên ngoài sân cỏ – ám chỉ loạt bê bối đời tư và ngoại tình từng khiến cuộc hôn nhân giữa anh và bà xã Coleen đứng trên bờ vực đổ vỡ.

"Tôi đã rơi vào trạng thái mà người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện không muốn sống nữa. Tôi chỉ đơn giản là không muốn ở gần bất kỳ ai, thậm chí không muốn chạm mặt mọi người khi đi mua sắm. Tôi luôn cảm thấy tự tin và thoải mái nhất khi ở trên sân cỏ, trong những buổi tập, nhưng với mọi thứ khác ngoài đời thực, tôi thực sự chật vật để đối phó".

Rooney nhắc lại về khoảng thời gian tăm tối (Ảnh: Sun)

Theo chia sẻ của Rooney, chính sự đồng hành và những cuộc trò chuyện thẳng thắn với vợ Coleen cùng mẹ ruột đã trở thành điểm tựa giúp anh bước qua vực thẳm. Dù vậy, việc mở lòng chưa bao giờ là điều dễ dàng. "Ngay cả khi nhận thức rõ tình cảnh tồi tệ của mình lúc bấy giờ, việc thừa nhận nó vẫn vô cùng khó khăn. Bạn luôn có cảm giác mình trở nên yếu đuối và kém cỏi", cựu danh thủ nói thêm.

Sau biến cố đó, Rooney từng cai rượu một thời gian ngắn trước khi uống trở lại ở mức độ xã giao. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự chỉ đến cách đây khoảng sáu tháng khi anh quyết định từ bỏ hoàn toàn đồ uống có cồn. Lối sống lành mạnh mới đã mang lại cho ngôi sao người Anh màn lột xác ngoạn mục về diện mạo, giúp anh giảm thành công tới 19kg.