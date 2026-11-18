HLV Kim Sang-sik có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026.

Sau thất bại ngược dòng 1-2 của đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan ở trận đấu cuối cùng trong năm 2026, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của các học trò, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ cùng các CLB chủ quản, đồng thời tiết lộ thông tin mới nhất về tương lai của mình.

Dù sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lại để đối thủ ghi liền 2 bàn thắng trong hiệp 2 và đành chấp nhận trắng tay. Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối: "Đây là trận cuối trong năm 2026, rất tiếc chúng tôi đã không thắng để làm quà cho các CĐV, tôi cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Dù thua nhưng tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức".

HLV Kim Sang-sik xin lỗi sau thất bại của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: HD)

Lý giải về màn trình diễn của toàn đội, ông Kim dành lời động viên cho lứa cầu thủ kế cận: "Trận này nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng đã làm nhiều hơn yêu cầu của tôi. Tương lai bóng đá Việt Nam vẫn rộng mở. Trong những phút cuối các cầu thủ mất tập trung nên dẫn đến bàn thua đáng tiếc. Do thể lực suy giảm, các cầu thủ không thể duy trì được thế trận".

Đánh giá về từng cá nhân, chiến lược gia sinh năm 1976 dành lời khen cho tiền đạo trẻ Đình Bắc nhưng cũng không quên bảo vệ thủ thành Trung Kiên trước áp lực dư luận sau sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai. Ông chia sẻ: "Xin chúc mừng Đình Bắc vì bàn thắng đẹp. Tôi đã có kế hoạch muốn thay Đình Bắc ra sớm để nghỉ ngơi, nhưng 2 bàn thua khiến tôi phải giữ Đình Bắc đến hết trận. Thủ môn Trung Kiên trong bàn thua thứ hai có thể do mất tập trung nên không kịp đọc tình huống. Tôi mong Trung Kiên khắc phục được điều này và cải thiện trong tương lai".

Ông Kim nhấn mạnh thêm: "Theo đánh giá của tôi, hôm nay Trung Kiên đã chơi tốt và chỉ mắc sai sót trong tình huống đó. Vị trí thủ môn thường dễ bị chỉ trích. Một phần sai sót trong tình huống cũng liên quan đến tiền vệ nữa. Tôi mong mọi người hãy 'vị tha' với Trung Kiên."

Ông Kim bênh vực thủ môn Trung Kiên (Ảnh: MD)

Nhìn lại chặng đường gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự xúc động và gửi lời xin lỗi chân thành tới các đội bóng trong nước:

"Trong 3 năm vừa qua được đồng hành với các cầu thủ, chúng tôi đã có những thành tích, vô địch nhiều giải đấu, cùng nhau chiến đấu qua các giải đấu khó khăn, tôi có nhiều ký ức đẹp với các cầu thủ. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được làm việc tại Việt Nam. Tôi yêu mến các cầu thủ và mọi người. Trong 3 năm vừa qua, một số cầu thủ khi lên tập trung đội tuyển đã gặp chấn thương (như Xuân Son chấn thương tại AFF Cup 2024), tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CLB chủ quản về những trường hợp chấn thương này".

Hiện tại, bản hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ còn vài tháng nữa là đáo hạn. Nói về câu chuyện tương lai, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết: "Trước mắt tôi chưa có kế hoạch gì cả. Tôi và người đại diện sẽ có cuộc gặp với VFF để bàn về tương lai sau. Tôi có nhiều chuyện hài lòng khi gắn bó với bóng đá Việt Nam, rất vui khi được làm việc tại đây".