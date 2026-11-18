Hai kiện tướng Phan Hiển và Thu Hương khẳng định đẳng cấp tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Với những màn trình diễn giàu sức biểu cảm, kỹ thuật điêu luyện và sự phối hợp ăn ý, cặp đôi Phan Hiển – Thu Hương đã xuất sắc giành 3 huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đây cũng là một trong những điểm nhấn nổi bật của môn khiêu vũ thể thao tại kỳ Đại hội năm nay.

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao phường Bình Dương (TP.HCM), môn khiêu vũ thể thao quy tụ 97 vận động viên (VĐV) đến từ 13 tỉnh, thành phố, ngành, tranh tài ở 14 bộ huy chương, chia đều cho hai nhóm nội dung Latin và Standard.

Sự góp mặt của những gương mặt hàng đầu từng khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế đã mang đến cho khán giả những màn tranh tài mãn nhãn. Đúng như kỳ vọng của giới chuyên môn, cả 14 tấm HCV đều thuộc về những VĐV từng ghi dấu ấn tại các giải đấu quốc tế.

Nổi bật nhất ở nhóm nội dung Latin là cặp đôi Phan Hiển – Thu Hương. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, kỹ thuật điêu luyện và khả năng làm chủ sàn đấu, cặp đôi đã khẳng định đẳng cấp khi ba lần bước lên bục cao nhất ở các nội dung Latin 5 điệu, Jive và Paso Doble.

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Cú hat-trick HCV tại Đại hội tiếp tục nối dài bảng thành tích ấn tượng của Phan Hiển – Thu Hương, một trong những cặp đôi hàng đầu của khiêu vũ thể thao Việt Nam và châu Á hiện nay.

Thi đấu ấn tượng không kém là cặp đôi Ngọc An – Tố Uyên với 2 HCV ở các điệu Cha Cha Cha và Rumba. Từng giành HCV đơn điệu châu Á và lọt vào nhóm ba cặp đôi dẫn đầu nội dung toàn năng Đông Nam Á, Ngọc An – Tố Uyên tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm VĐV hàng đầu của khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Cặp đôi Quang Huy – Thùy Dương, từng ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF), cũng xuất sắc giành HCV ở điệu Samba.

Ở nội dung Latin đơn nữ, Nguyễn Hoàng Ngọc tiếp tục cho thấy tiềm năng phát triển khi giành HCV, bổ sung vào bảng thành tích quốc tế ấn tượng với HCB thế giới lứa tuổi U21, HCĐ thế giới hạng thanh niên và HCV châu Á.

Không kém phần hấp dẫn là các cuộc tranh tài ở nhóm nội dung Standard, nơi đòi hỏi các VĐV sự chính xác, khả năng kiểm soát chuyển động, duy trì khung dáng và phối hợp nhịp nhàng trong từng bước nhảy.

Cặp đôi Anh Minh – Trường Xuân tiếp tục duy trì phong độ sau những danh hiệu vô địch đơn điệu châu Á và Đông Nam Á khi giành 2 HCV. Cặp Trung Thực – Ngọc Anh, từng lọt vào nhóm ba cặp đôi dẫn đầu nội dung đơn điệu Đông Nam Á, cũng xuất sắc giành 2 HCV.

Sau thành công tại đấu trường Đông Nam Á, Quốc Bảo – Minh Châu tiếp tục bổ sung một HCV đơn điệu vào bộ sưu tập thành tích. Cặp Gia Bảo – Gia Linh, từng lọt vào tốp 6 châu Á lứa tuổi U21, cũng ghi dấu ấn với 1 HCV.

Ở nội dung Standard đơn nữ, Tạ Liên Giang giành HCV, tiếp nối những thành tích đáng khích lệ tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Điểm đáng ghi nhận tại Đại hội lần này là chất lượng chuyên môn được nâng lên nhờ sự hội tụ của nhiều thế hệ VĐV tài năng. Sự hiện diện của những gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế không chỉ tạo nên sức hấp dẫn cho giải đấu mà còn mang đến cơ hội học hỏi, cọ xát quý giá cho các VĐV trẻ.

Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với khiêu vũ thể thao Việt Nam trong bối cảnh bộ môn đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Trước đó, tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á năm 2026, các VĐV Việt Nam đã xuất sắc giành 21 HCV, 9 HCB và 14 HCĐ, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Những tấm huy chương tại Đại hội là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình tập luyện bền bỉ, bản lĩnh thi đấu và những cống hiến của các VĐV. Từ thành tích đạt được, khiêu vũ thể thao Việt Nam có thêm cơ sở để xây dựng lực lượng, hướng tới mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới tại Giải vô địch châu Á và SEA Games năm 2027.