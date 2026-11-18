Siêu phẩm của Đình Bắc vào lưới Kyrgyzstan giúp anh sánh ngang các đàn anh ở tuyển Việt Nam.

Bàn thắng đẹp mắt vào lưới Kyrgyzstan tối 17/11/2026 không chỉ là điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu khép lại năm 2026, mà còn đưa tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chạm mốc 12 pha lập công cho đội tuyển quốc gia, thành tích giúp anh chính thức đứng ngang hàng với ba chân sút tên tuổi là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Anh Đức.

Đình Bắc san bằng số bàn thắng ở tuyển Việt Nam với Công Phượng, Anh Đức (Ảnh: MD- S5)

Khoảnh khắc bùng nổ diễn ra ở phút 19 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Nhận bóng ở sát hành lang cánh trái, Đình Bắc có một nhịp quan sát trước khi tự tin thực hiện pha đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, loại bỏ sự đeo bám của hai cầu thủ phòng ngự Kyrgyzstan. Khi vừa tiến sát vòng bán nguyệt trước khu cấm địa, tiền đạo sinh năm 2004 tung cú cứa lòng bằng lòng trong chân phải đầy uy lực. Quỹ đạo bóng bay căng và xoáy, găm thẳng vào góc cao bên phải khung thành, khiến thủ môn Erzhan Tokotaev hoàn toàn chôn chân.

Sau khi lập công, chân sút thuộc biên chế Công an Hà Nội chạy về phía góc sân và tái hiện trọn vẹn màn ăn mừng nhảy xoay người trên không rồi hất tay ra sau mang thương hiệu của siêu sao Cristiano Ronaldo. Khoảng 5.000 khán giả có mặt tại Thiên Trường đồng loạt hò reo phấn khích, các đồng đội chạy tới chia vui đầy thán phục, trong khi HLV Kim Sang-sik cũng đứng ngoài đường biên vỗ tay tán thưởng cậu học trò.

Đình Bắc là điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này (Ảnh: MD)

Pha lập công này giúp Đình Bắc vươn lên vị trí thứ 9 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, Đình Bắc chạm mốc 12 bàn thắng khi mới 22 tuổi 2 tháng 30 ngày, kỷ lục trẻ thứ ba lịch sử đội tuyển, chỉ xếp sau Lê Công Vinh và Phan Thanh Bình. Bên cạnh đó, hiệu suất 0,43 bàn/trận cũng đưa anh lọt vào nhóm ba cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, chỉ đứng sau Công Vinh và Nguyễn Xuân Son.

Dẫu vậy, niềm vui cá nhân của tiền đạo 22 tuổi lại không thể trọn vẹn trong ngày tuyển Việt Nam thử nghiệm nhiều nhân tố mới. Hàng phòng ngự mất tập trung trong vỏn vẹn ba phút cuối trận (từ phút 86 đến 88) đã khiến đội chủ nhà nhận liền hai bàn thua và chấp nhận thất bại ngược 1-2. Sau trận đấu, chính HLV Kim Sang-sik cũng phải thừa nhận đầy tiếc nuối rằng siêu phẩm của Đình Bắc sẽ còn ý nghĩa và đẹp hơn rất nhiều nếu đội tuyển giành được chiến thắng.