Mẹo khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Nếu muốn hời phải biết cách "nhắm đúng mục tiêu"

Các khu chợ truyền thống vào buổi sáng tại các khu dân cư bao giờ cũng là góc sôi động nhất của thành phố. Có thể nói đó là một bản hòa âm của những giọng nói và bức tranh muôn màu muôn vẻ các loại thực phẩm, mỗi gian hàng là một chiến trường về độ tươi ngon và giá cả. Trong số tất cả chúng ta tham gia những khu chợ truyền thống, nhiều người sau khi dạo quanh, khảo sát một vòng từ đầu đến cuối chợ nhưng tới lúc ra về trên tay lại cầm những thứ có thể không phải là tốt nhất. Tuy nhiên, những người sành ăn thực thụ lại có con mắt tinh tường để tìm kiếm chất lượng và những món hời ẩn giấu giữa sự hối hả và nhộn nhịp.

Chọn rau củ là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự vận dụng mọi giác quan. Hãy cầm một quả cà chua lên, nhưng đừng vội đánh giá màu sắc của nó. Nhẹ nhàng ấn vào bằng đầu ngón tay, nếu thấy thịt quả chắc và đàn hồi thì đó là dấu hiệu của độ chín tự nhiên. Những quả cà chua đỏ tươi nhưng cứng thường được làm chín nhân tạo trên cây, và hương vị của chúng sẽ luôn thiếu đi điều gì đó đặc biệt. Đối với dưa chuột, hãy nhìn vào cuống và đầu quả - nơi có thể còn lưu lại bông hoa ở trên cùng. Một bông hoa nhỏ màu vàng tươi, mềm mại vẫn nên đứng thẳng, như thể đang báo hiệu sự tươi ngon của nó. Nếu quả dưa chuột quá thẳng và có màu xanh tươi bất thường, nó có thể đã được xử lý bằng hormone.

Điều quan trọng nhất khi chọn rau lá xanh nằm ở gân và thân cây. Lá rau bina nên xòe rộng, có màu xanh đậm, không có dấu hiệu úa vàng hoặc héo úa ở mép. Nếu rễ có một chút bùn đỏ ẩm ướt, đó là bằng chứng cho thấy chúng vừa được nhổ từ ngoài đồng. Đối với xà lách, hãy chọn những cây có lá bó chặt và trọng lượng nhẹ. Xà lách quá nặng thường có nghĩa là đã bị nhúng quá nhiều nước trước đó để cân nặng hơn, dẫn đến kết cấu nhão và mất đi độ giòn.

Các loại củ có vẻ ngoài bình thường, nhưng chúng lại chứa đựng rất nhiều bí mật. Một củ khoai tây hoàn hảo phải có vỏ mịn, không có mắt khoai hay đốm xanh. Những củ có vỏ sần sùi, hơi xanh có thể chứa solanine, chất không tốt cho sức khỏe. Đối với cà rốt, hãy chọn những củ cỡ vừa, vỏ mịn. Cà rốt quá to dễ bị xơ cứng phần lõi, làm giảm đáng kể độ ngọt và độ ẩm.

Trí tuệ thực sự nằm ở thời điểm mua hàng. Vào sáng sớm, rau quả tươi ngon nhất, nhưng giá cũng cao nhất. Khi chiều tối hoặc gần đến giờ các khu chợ tan - đóng cửa, các tiểu thương muốn bán hết hàng tồn kho nên thường sẵn lòng giảm giá. Mua hàng vào thời điểm này cho phép bạn mua được rau củ chất lượng cao với giá rẻ hơn. Điều này thể hiện sự nắm bắt chính xác nhịp điệu thị trường và là một triết lý sống.

Kiến thức thu được từ chợ truyền thống đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng nó lại là sự đúc kết bằng sự tinh ý, mắt quan sát và sự phán đoán. Nó dạy mọi người cách quan sát và suy nghĩ, khám phá những niềm vui trong những điều bình dị. Mỗi sự lựa chọn cẩn thận là một dấu hiệu của sự tôn trọng đối với nguyên liệu và theo đuổi chất lượng cuộc sống. Nắm vững những nguyên tắc này sẽ biến bạn từ một người tiêu dùng mù quáng thành một người sành ăn biết cách đánh giá và lựa chọn thực phẩm tươi ngon để nấu ăn cho gia đình.