5 kem dưỡng giảm nếp nhăn dành cho da đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa, bác sĩ cũng khen ngợi

Dưỡng ẩm không chỉ giúp da mềm mịn tức thì mà còn là bước nền tảng để làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn. Khi được kết hợp với các hoạt chất chống lão hóa như peptide, retinol hay niacinamide, kem dưỡng ẩm có thể cải thiện rõ rệt độ săn chắc, độ đàn hồi và độ rạng rỡ của làn da. Dưới đây là 5 sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao, trong đó có những lời nhận xét từ bác sĩ da liễu.

Lancôme Rénergie H.P.N. 300-Peptide Anti-Aging Cream

H.P.N. là viết tắt của ba thành phần chủ chốt trong công thức: hyaluronic acid, peptide và niacinamide. Sự kết hợp này giúp sản phẩm vừa dưỡng ẩm, vừa hỗ trợ cải thiện độ săn chắc và sắc da.

Bác sĩ da liễu Whitney Hovenic (Reno, Nevada) nhận định: "Kem Rénergie H.P.N. 300-Peptide Anti-Aging của Lancôme là công thức đa nhiệm, giúp làm săn chắc, làm mịn và làm sáng da." Peptide hỗ trợ sản sinh collagen và cải thiện độ đàn hồi, niacinamide cải thiện tông da và độ rạng rỡ, còn hyaluronic acid cấp ẩm sâu, giúp làn da căng mướt trở lại.

Bác sĩ cho biết thêm: "Kết cấu kem khá giàu dưỡng nhưng thẩm thấu nhanh, để lại làn da đủ ẩm, mềm mại và trông rạng rỡ hơn rõ rệt khi dùng đều đặn." Đây là lựa chọn phù hợp cho làn da khô, mất nước và bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.

Nơi mua: Lancôme

SkinCeuticals A.G.E. Interrupter Advanced

SkinCeuticals phát triển A.G.E. Interrupter Advanced nhằm làm chậm quá trình đường hóa gây ra tình trạng da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn, kém đàn hồi và cải thiện những dấu hiệu lão hóa đã nhìn thấy.

Điểm nổi bật của sản phẩm là 18% Proxylane độc quyền, giúp củng cố cấu trúc nâng đỡ của da, từ đó da trông đầy đặn và săn chắc hơn. Công thức còn có 4,25% flavonoid từ việt quất và lựu để bảo vệ da trước tác hại của đường và môi trường, cùng 0,1% glycyrrhetinic acid chiết xuất từ cam thảo giúp làm dịu và làm sáng.

Kết cấu kem đậm hơn kem dưỡng thông thường, được thiết kế dành cho làn da có nếp nhăn sâu, mất độ săn chắc và khô rõ rệt.

Nơi mua: SkinCeuticals Official Store

RoC Retinol Correxion Max Daily Hydration Fragrance Free Cream

Nghe đến retinol, nhiều người da nhạy cảm sẽ e dè, nhưng sản phẩm này được thiết kế để giảm tối đa nguy cơ kích ứng. RoC kết hợp retinol – hoạt chất chống nhăn tiêu chuẩn vàng – với hyaluronic acid để bù ẩm và làm dịu da.

Bác sĩ Peter Bittar (Miami) giải thích: "Đây là kem chống nhăn dành cho da nhạy cảm và da khô, sử dụng hyaluronic acid để làm căng da trong ngắn hạn và retinol để mang lại kết quả lâu dài." Công thức còn có glycerin, dimethicone, glyceryl behenate cùng các chất chống oxy hóa như vitamin E và dẫn xuất vitamin C giúp bảo vệ da.

Bác sĩ nhấn mạnh: "Vì không chứa hương liệu nên sản phẩm giúp giảm nguy cơ kích ứng," đồng thời là lựa chọn khởi đầu nhẹ nhàng cho những ai muốn dùng retinol nhưng sợ tác dụng phụ.

Nơi mua: RoC

Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream

Hũ kem đỏ mang tính biểu tượng này đã quá quen thuộc với nhiều tín đồ làm đẹp. Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream nổi tiếng nhờ khả năng làm da săn chắc, căng mịn hơn với mức giá dễ tiếp cận.

Công thức chứa amino-peptide, niacinamide và hyaluronic acid, giúp da được cấp ẩm dồi dào và nếp nhăn nhỏ dần mềm hơn theo thời gian.

Kem có kết cấu dày mịn nhưng thấm nhanh, phù hợp nhiều loại da và để lại cảm giác da căng bóng, đàn hồi.

Nơi mua: Hasaki

Shiseido Vital Perfection Uplifting and Firming Advanced Cream

Với những ai quan tâm đồng thời đến các vấn đề về độ săn chắc, tông da không đều và đốm sậm màu, sản phẩm của Shiseido là lựa chọn đáng chú ý. Thành phần chủ đạo SafflowerRED (trồng độc quyền tại Nhật Bản) giúp làm săn chắc da và cải thiện độ đều màu.

Chiết xuất quả ziziphus jujuba tập trung vào tăng độ đàn hồi và giảm tăng sắc tố, trong khi nhân sâm hỗ trợ quá trình sản sinh collagen tự nhiên. Caffeine mang lại hiệu ứng sáng da nhanh và giúp làm mềm các nếp nhăn nhìn thấy.

Ngoài ra, hỗn hợp thực vật dịu nhẹ như hương thảo, trà xanh và rễ đương quy giúp làm dịu, giữ ẩm và bảo vệ hàng rào da – yếu tố quan trọng để da trông săn chắc mà vẫn có độ glow tự nhiên.

Nơi mua: Shiseido

Ảnh: Sưu tầm