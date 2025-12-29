4 hộp phấn phủ "made in Vietnam", có món từ thời mẹ tôi tới giờ vẫn chất lượng

Trong thế giới làm đẹp ngày càng ngập tràn mỹ phẩm ngoại nhập, không ít người bất ngờ khi nhận ra rằng phấn phủ "made in Vietnam" đã xuất hiện từ rất lâu và đến nay vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc. Thậm chí, có những món đã được các bà, các mẹ tin dùng từ vài chục năm trước, đến nay vẫn được cải tiến và tiếp tục chinh phục thế hệ trẻ nhờ chất lượng ổn định, giá cả dễ tiếp cận và cực kỳ phù hợp với làn da châu Á. Dưới đây là 4 hộp phấn phủ Việt Nam - từ hoài niệm đến hiện đại - chứng minh rằng mỹ phẩm nội địa hoàn toàn có thể "đánh bại" nhiều sản phẩm ngoại đắt tiền.

1. Phấn phủ Thorakao

Nhắc đến mỹ phẩm Việt gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ phụ nữ, phấn phủ của Thorakao chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Xuất hiện từ rất sớm, loại phấn này từng là "vật bất ly thân" của mẹ và bà trong những năm tháng còn thiếu thốn lựa chọn mỹ phẩm. Ưu điểm lớn nhất của phấn phủ Thorakao nằm ở kết cấu phấn mịn nhẹ, không gây nặng mặt và có khả năng kiềm dầu vừa phải - rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Dù thiết kế bao bì khá đơn giản, thậm chí có phần "xưa cũ", nhưng chính sự lành tính, dễ dùng và mức giá cực kỳ bình dân khiến sản phẩm này vẫn được nhiều người trung thành lựa chọn cho đến hiện tại.

Nơi mua: Thorakao

2. Phấn phủ Phấn Nụ Hoàng Cung

Nếu Thorakao gợi nhớ đến ký ức bàn trang điểm của mẹ, thì Phấn Nụ Hoàng Cung lại mang đậm hơi thở truyền thống và nét đẹp Á Đông. Lấy cảm hứng từ công thức phấn dùng trong cung đình xưa, phấn nụ Hoàng Cung nổi tiếng với khả năng làm dịu da, giúp da khô thoáng và mịn màng tự nhiên. Phấn có kết cấu siêu mịn, bám nhẹ trên da, không gây bí bách và đặc biệt phù hợp với những làn da nhạy cảm hoặc da mụn. Dù không tạo hiệu ứng che phủ quá mạnh, nhưng bù lại, lớp phấn cho cảm giác rất "da", đúng kiểu trang điểm tự nhiên mà nhiều phụ nữ Việt yêu thích từ xưa đến nay.

Nơi mua: Phấn Nụ Hoàng Cung

3. Phấn phủ Lemonade Supermatte No Makeup Loose Powder

Bước sang thế hệ mỹ phẩm Việt hiện đại, Lemonade là cái tên quen thuộc với giới trẻ yêu makeup. Phấn phủ Supermatte No Makeup Loose Powder gây ấn tượng bởi khả năng kiềm dầu tốt, hạt phấn mịn và hiệu ứng "no makeup" đúng như tên gọi. Khi lên da, phấn giúp làm mờ lỗ chân lông, giữ lớp nền ráo mịn suốt nhiều giờ mà không làm da bị dày hay cakey. Đây là lựa chọn lý tưởng cho dân công sở, học sinh - sinh viên hoặc những ai cần một hộp phấn phủ gọn nhẹ, dễ dùng mỗi ngày. So với nhiều sản phẩm ngoại nhập cùng phân khúc, phấn phủ của Lemonade hoàn toàn không hề lép vế.

Nơi mua: Lemonade

4. Phấn phủ MOI Baby Skin Powder

Là thương hiệu do người nổi tiếng sáng lập, MOI nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ chất lượng sản phẩm ổn định và thiết kế hiện đại. Baby Skin Powder là dòng phấn phủ được yêu thích nhờ khả năng tạo hiệu ứng da mịn như "da em bé", đúng như tên gọi. Phấn có kết cấu mỏng nhẹ, giúp cố định lớp nền tốt mà không làm mất đi độ căng bóng tự nhiên của da. Sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da thường đến da hỗn hợp, và rất thích hợp cho những ai yêu thích phong cách trang điểm trong trẻo, nhẹ nhàng.

Nơi mua: MOI

Kết luận: Mỹ phẩm Việt - từ hoài niệm đến hiện đại đều đáng tin

Từ những hộp phấn phủ gắn liền với ký ức của mẹ tôi như Thorakao hay Phấn Nụ Hoàng Cung, cho đến những sản phẩm hiện đại như Lemonade và MOI, có thể thấy mỹ phẩm Việt đã đi một chặng đường dài. Điểm chung của cả 4 sản phẩm này là dễ dùng, phù hợp làn da Việt, giá cả hợp lý và chất lượng ổn định. Nếu bạn đang tìm một hộp phấn phủ tốt mà không cần chi quá nhiều tiền, hoặc đơn giản là muốn ủng hộ hàng Việt chất lượng cao, thì những cái tên trên hoàn toàn xứng đáng có mặt trong túi trang điểm của bạn.