Mẹo dọn dẹp điện thoại cấp tốc trong 15 phút, không lo bỏ lỡ khoảnh khắc pháo hoa giao thừa 2026

Bước đầu tiên và mang lại hiệu quả tức thì là xử lý những ứng dụng "zombie". Đây là những app bạn tải về vì tò mò hoặc chỉ dùng một lần rồi lãng quên suốt cả năm 2025. Chúng nằm im lìm nhưng lại âm thầm chiếm dụng tài nguyên máy. Với người dùng iPhone, tính năng "Gỡ bỏ ứng dụng chưa dùng" (Offload Unused Apps) trong phần Cài đặt là cứu cánh tuyệt vời, giúp xóa dung lượng app nhưng vẫn giữ lại dữ liệu quan trọng. Còn với Android, hãy mạnh tay xóa hẳn những game hay ứng dụng chỉnh ảnh cũ kỹ không còn nhu cầu sử dụng.

Tiếp theo, hãy dọn dẹp "kho rác" ẩn giấu trong các ứng dụng nhắn tin. Tại Việt Nam, Zalo hay Messenger chính là những "thủ phạm" ngốn bộ nhớ kinh khủng nhất mà ít ai để ý. Hàng loạt file ảnh, video chúc mừng, meme cũ từ các nhóm chat công việc hay gia đình tích tụ lâu ngày có thể chiếm tới hàng chục GB. Bạn cần truy cập vào phần cài đặt quản lý dữ liệu ngay trong các ứng dụng này để xóa bộ nhớ đệm (cache). Hành động nhỏ này có thể giải phóng một lượng dung lượng khổng lồ mà không làm mất tin nhắn quan trọng.

Đối với thư viện ảnh, đừng lãng phí thời gian xóa thủ công từng tấm. Hãy tận dụng các công cụ thông minh có sẵn. Trên iOS và nhiều dòng Android hiện nay đều có thư mục "Mục trùng lặp" hoặc tính năng gợi ý dọn dẹp. Hãy ưu tiên xóa các ảnh chụp màn hình (screenshot) cũ, những bức ảnh chụp lỗi, bị mờ hoặc hàng loạt ảnh chụp liên tiếp giống hệt nhau. Đây là những "kẻ cắp không gian" vô nghĩa nhất cần phải loại bỏ trước thềm năm mới.

Cuối cùng và quan trọng nhất, hãy chuyển giao gánh nặng lưu trữ lên "đám mây". Việc đồng bộ toàn bộ ảnh và video cũ lên Google Photos hoặc iCloud không chỉ là giải pháp sao lưu an toàn mà còn là chìa khóa để giải phóng bộ nhớ trong. Sau khi quá trình sao lưu hoàn tất, hãy mạnh dạn sử dụng tính năng "Giải phóng dung lượng" để xóa bản sao gốc trên thiết bị. Việc này sẽ trả lại cho bạn một chiếc điện thoại trống trải, hoạt động mượt mà, sẵn sàng cho hàng nghìn bức ảnh du xuân và những buổi livestream chúc Tết không lo giật lag.