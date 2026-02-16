Từ 10 giờ ngày mai, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra lỗi vi phạm này, người dân chú ý

Câu 1: Từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2/2026), CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra lỗi vi phạm nào?

A. Chạy quá tốc độ

B. Nồng độ cồn

C. Đi ngược chiều cao tốc

D. Chở quá số người

Giải thích:

Từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2/2026), CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch cao điểm Tết. Lực lượng triển khai tuần tra 24/24, kết hợp hóa trang và công khai, trên quốc lộ 1 từ Lạng Sơn - Cà Mau, tập trung xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Đáp án đúng là: B. Nồng độ cồn

Câu 2: Đối với ô tô, mức phạt nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở là bao nhiêu?

A. 6-8 triệu đồng

B. 16-18 triệu đồng

C. 30-40 triệu đồng

D. 2-3 triệu đồng

Giải thích:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ô tô vượt quá 0,4 mg/l khí thở bị phạt 30-40 triệu đồng và tước GPLX 22-24 tháng. Đây là mức cao nhất để răn đe vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông dịp Tết.

Đáp án đúng là: C. 30-40 triệu đồng

Câu 3: Xe máy nồng độ cồn vượt quá 0,25 - 0,4 mg/l khí thở bị phạt bao nhiêu?

A. 2-3 triệu đồng

B. 6-8 triệu đồng

C. 8-10 triệu đồng

D. 16-18 triệu đồng

Giải thích:

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xe máy vượt 0,25 - 0,4 mg/l khí thở bị phạt 6-8 triệu đồng và tước GPLX 10-12 tháng. Mức phạt tăng mạnh để ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt dịp Tết khi lưu lượng xe máy cao.

Đáp án đúng là: B. 6-8 triệu đồng

Câu 4: Không chấp hành đo nồng độ cồn đối với ô tô bị phạt bao nhiêu tiền?

A. 6-8 triệu đồng

B. 16-18 triệu đồng

C. 30-40 triệu đồng

D. 8-10 triệu đồng

Giải thích:

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định không chấp hành đo nồng độ cồn đối với ô tô bị phạt 30-40 triệu đồng và tước GPLX 22-24 tháng. Đây là mức phạt cao nhất, tương đương vi phạm nồng độ cồn mức 3, nhằm răn đe nghiêm khắc.

Đáp án đúng là: C. 30-40 triệu đồng

Câu 5: Xe máy nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở bị phạt bao nhiêu và trừ bao nhiêu điểm GPLX?

A. 2-3 triệu đồng, trừ 4 điểm

B. 6-8 triệu đồng, trừ 10 điểm

C. 8-10 triệu đồng, trừ 10 điểm

D. 16-18 triệu đồng, trừ 22-24 tháng

Giải thích:

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xe máy nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở bị phạt 2-3 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX. Mức phạt này áp dụng để xử lý nghiêm từ mức thấp, ngăn ngừa tai nạn dịp Tết.

Đáp án đúng là: A. 2-3 triệu đồng, trừ 4 điểm

Câu 6: Không chấp hành đo nồng độ cồn đối với xe máy bị phạt bao nhiêu tiền và tước GPLX bao lâu?

A. 6-8 triệu đồng, tước 10-12 tháng

B. 8-10 triệu đồng, tước 10-12 tháng

C. 8-10 triệu đồng, tước 22-24 tháng

D. 30-40 triệu đồng, tước 22-24 tháng

Giải thích:

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định không chấp hành đo nồng độ cồn đối với xe máy bị phạt 8-10 triệu đồng và tước GPLX 22-24 tháng, tương đương mức phạt cao nhất để răn đe hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Đáp án đúng là: C. 8-10 triệu đồng, tước 22-24 tháng