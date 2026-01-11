Mẹ tôi bảo: Đừng lau sàn kiểu này - tưởng sạch nhưng lại gọi kiến vào nhà mỗi ngày

Tôi từng nghĩ:
- Sàn sạch thì kiến không có gì để ăn
- Lau thường xuyên là tốt
- Mùi thơm đồng nghĩa với sạch
Nhưng thực tế thì ngược lại. Kiến không chỉ bị thu hút bởi đồ ăn rơi vãi, mà còn bởi:
- Mùi ngọt
- Độ ẩm
- Lớp cặn sót lại sau khi lau
Mẹ tôi nói rất gọn: “Con lau sạch bề mặt, nhưng lại để lại thứ kiến thích nhất”.
1. Dùng quá nhiều nước lau sàn có mùi thơm
Đây là lỗi phổ biến nhất.
Nhiều loại nước lau sàn:
- Có mùi hoa, mùi trái cây
- Chứa chất tạo hương hơi ngọt
Sau khi lau:
- Mùi bay đi, nhưng lớp cặn mỏng vẫn còn
- Với kiến, đó lại là “tín hiệu mùi” rất rõ
Kết quả: Lau xong một lúc là kiến bắt đầu xuất hiện, nhất là dọc chân tường.
2. Lau xong nhưng sàn vẫn ẩm lâu
Mẹ tôi rất để ý chuyện này.
Nếu lau sàn mà:
- Dùng quá nhiều nước
- Không mở cửa cho khô nhanh
- Lau vào buổi tối, sàn ẩm qua đêm
Thì:
- Độ ẩm tăng
- Kiến dễ tìm đường bò vào
- Nhất là các khe gạch, chân tường
Nhà càng ẩm, kiến càng thích.
3. Không lau lại bằng nước sạch
Nhiều người:
- Pha dung dịch lau sàn
- Lau một lượt là xong
Nhưng mẹ tôi luôn làm thêm một bước nữa: lau lại bằng nước sạch vắt kỹ khăn
Vì nếu không:
- Dung dịch lau sàn khô lại thành lớp dính mỏng
- Bụi + mùi + hơi ngọt = kiến tìm tới rất nhanh
4. Lau sàn nhưng bỏ quên chân tường và khe gạch
Sàn giữa nhà có thể rất sạch, nhưng:
- Chân tường còn ẩm
- Khe gạch còn đọng nước
- Chỗ khuất không khô hẳn
Đây chính là “đường đi quen thuộc” của kiến.
Mẹ tôi nói: “Kiến không đi giữa nhà, nó đi sát mép.”
1. Giảm lượng nước lau sàn
Pha loãng hơn hướng dẫn một chút
Không cần mùi quá đậm
2. Lau lại bằng nước sạch
Vắt khăn thật kỹ
Lau nhanh, không để đọng nước
3. Ưu tiên lau sàn ban ngày
Có ánh nắng
Có gió
Sàn khô nhanh
4. Chú ý chân tường – khe gạch
Lau nhẹ nhưng phải khô
Không để ẩm kéo dài
5. Đổi suy nghĩ: sạch ≠ thơm
Sàn sạch là khô – không dính – không mùi ngọt
Không cần lúc nào cũng thơm nức
Sau khi đổi cách lau:
- Giảm nước lau sàn
- Lau lại bằng nước sạch
- Để sàn khô nhanh
Chỉ sau vài ngày:
- Kiến giảm rõ
- Không còn bò thành hàng sau mỗi lần lau
- Nhà vẫn sạch, nhưng không “mời gọi” côn trùng nữa
Mẹ tôi không dùng thuốc diệt kiến, cũng không rắc hóa chất khắp nhà. Mẹ chỉ thay đổi cách lau sàn.
Và đúng như mẹ nói: “Lau sai cách thì càng dọn càng rước kiến vào nhà.”
Đôi khi, bớt một chút mùi – khô thêm một chút – lại là cách giữ nhà sạch lâu hơn.