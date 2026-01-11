Ấm siêu tốc sạch bong như mới, hết hẳn cặn vôi khi được vệ sinh bằng thứ này

Cặn vôi, còn được gọi là canxi cacbonat hoặc cặn nước cứng, là lớp cặn khoáng màu trắng, có dạng phấn, hình thành trong ấm siêu tốc khi nước được đun nóng hoặc để yên trong một thời gian. Theo thời gian, cặn vôi có thể cản trở dòng chảy của nước, làm giảm hiệu suất làm nóng và gây ăn mòn trong ấm đun nước.

Vì vậy, việc thường xuyên làm sạch và loại bỏ cặn vôi là rất quan trọng để nâng cao hiệu suất và tuổi thọ của ấm. Có rất nhiều phương pháp để loại bỏ cặn vôi trong ấm, cả bằng hóa chất lẫn phương pháp tự nhiên, trong đó nhiều hộ gia đình ưa chuộng các cách tự nhiên. Bốn lựa chọn tự nhiên thường gặp bao gồm giấm trắng, baking soda, nước cốt chanh và axit citric.

Mới đây, một người dùng TikTok @sifaveli, còn được biết đến với tên Sifa Veli, đã chia sẻ kết quả ấn tượng sau khi sử dụng axit citric để hòa tan cặn vôi trong ấm đun nước của cô, tờ Express đưa tin.

Trong bài đăng của mình, Sifa nói: “Sống ở khu vực nước cứng, tôi lo lắng khi chuẩn bị đồ ăn cho con gái mình nếu trong ấm có cặn vôi.”

“Tôi luôn dùng lưới lọc cặn vôi khi rót nước, nhưng tôi rất thích cách tẩy cặn nhanh chóng và tự nhiên này.”

Cô bắt đầu bằng cách cho một đến hai muỗng canh axit citric vào ấm, sau đó đổ nước vào khoảng một nửa ấm để tạo ra một dung dịch “mạnh”.

Sau khi đun sôi ấm, Sifa đã cho thấy “kết quả chỉ sau một lần đun.” Không còn bất kỳ dấu vết cặn vôi nào.

Ấm siêu tốc sạch như mới sau khi được vệ sinh bằng axit citric. (Ảnh minh họa)

Để hoàn tất, các hộ gia đình có thể tráng ấm và đun lại một lần nữa chỉ với nước. Tuy nhiên, việc đun lần thứ hai là không bắt buộc.

Trong phần bình luận, người dùng TikTok đã chia sẻ những góc nhìn của riêng họ. @mermaid26x cho biết cô chọn dùng chanh vì cho kết quả tương đương, dù axit citric hiệu quả mạnh hơn.

Cô viết: “Lấy một quả chanh cắt đôi và vắt nước chanh vào ấm rỗng. Cắt quả chanh thành các lát nhỏ và cho vào ấm. Đổ nước vào khoảng nửa ấm và để yên trong nửa giờ rồi đun sôi.”

Nhiều người dùng ưa chuộng axit citric hơn chanh và thậm chí cả giấm trắng. @happyfam794 bình luận: “Axit citric vượt trội hơn giấm và bất cứ thứ gì khác tôi từng dùng cho ấm siêu tốc. Nó cũng không để lại mùi khó chịu.”

Sau khi loại bỏ thành công cặn vôi khỏi ấm, có hai bước quan trọng để ngăn cặn vôi quay trở lại — xả hết nước trong ấm sau mỗi lần sử dụng, vì nước đọng là nguyên nhân chính gây tích tụ cặn vôi, và thường xuyên vệ sinh các bề mặt bên trong ấm.

Axit citric là gì?

Axit citric là một hợp chất có trong các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, quýt, bưởi… Đây là thành phần tạo nên hương vị axit đặc trưng của các loại trái cây này, có nhiều lợi ích, giúp cơ thể khỏe mạnh, theo thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Ngoài ra, các nhà khoa học có thể sản xuất các dạng tổng hợp của axit citric, bằng cách lên men nấm Aspergillus niger và nấm men Yarrowia lipolytica. Có thể tìm thấy dạng tổng hợp của axit citric trong thực phẩm và đồ uống, thực phẩm bổ sung, thuốc, mỹ phẩm và sản phẩm tẩy rửa…

Axit citric là một hợp chất có trong các loại trái cây họ cam quýt. (Ảnh minh họa)

Bạn có thể mua axit citric (axit chanh, bột chanh) tại các cửa hàng chuyên bán hóa chất, phụ gia thực phẩm, hoặc trên các sàn thương mại điện tử lớn. Nơi mua sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng (thực phẩm, công nghiệp, v.v.) và số lượng bạn cần.