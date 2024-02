"Mẹ quốc dân" Gia Đình Là Số 1 khoe visual 15 năm không đổi ở phim mới, 54 tuổi vẫn cứ trẻ đẹp

Oh Hyun Kyung là nữ diễn viên xinh đẹp từng nổi đình đám nhờ bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 2 cách đây 15 năm. Mới đây, cô được chú ý khi chuẩn bị tái xuất trong bộ phim We're Profitable. Nhà sản xuất cũng vừa tung ra những hình ảnh hé lộ tạo hình của nữ diễn viên. Khán giả ngay lập tức dành những lời khen cho nữ diễn viên vì sau 15 năm kể từ vai diễn để đời, Oh Hyun Kyung dường như không hề già đi. Trông cô chỉ có phần hơi gầy so với thời Gia Đình Là Số 1, còn gương mặt thì không có nhiều dấu hiệu tuổi tác.

Oh Hyun Kyung sau 15 năm từ Gia Đình Là Số 1 sang We're Profitable

Trong phim, Oh Hyun Kyung đảm nhận vai Seon Young, chủ sở hữu và cũng là đầu bếp chính của một nhà hàng Hàn Quốc. Đúng như vẻ bề ngoài hiền lành, Seon Young là một người có trái tim ấm áp. Ngoài công việc chính, cô còn nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, cho chúng một mái ấm. Lương thiện là vậy nhưng cuộc sống của Seon Young lại không hề suôn sẻ. Cô rơi vào tình trạng hôn mê do một tai nạn, khi tỉnh lại thì sống một cuộc đời đầy biến động. Ekip sản xuất còn tiết lộ gia đình của Seon Young rất phức tạp, khiến cô gặp không ít rắc rối trong cuộc sống.

Đội ngũ sản xuất cho biết: "Nữ diễn viên kỳ cựu Oh Hyun Kyung sẽ tiếp thêm sức sống cho bộ phim bằng kỹ năng diễn xuất đáng tin cậy của mình. Cô sẽ mang lại tiếng cười và cả nước mắt cho khán giả. Xin hãy chờ đợi câu chuyện đầy màu sắc của nhân vật Chae Seon Young do Oh Hyun Kyung thủ vai."

Ngoài những úp mở của ekip làm phim thì vai Seon Young còn được chú ý khi đánh dấu sự trở lại chính thức sau một thời gian dài vắng bóng của Oh Hyun Kyung (năm ngoái cô có tái xuất nhưng chỉ với vai cameo). Ở tuổi ngoài 50, Oh Hyun Kyung rất hiếm khi nhận phim mới cũng không tham gia các sự kiện giải trí khiến người hâm mộ càng đặt kỳ vọng cao vào lần tái xuất này.

Oh Hyun Kyung ở tuổi 54

Nguồn ảnh: Naver