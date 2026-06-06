Mẹ Nhật gây tranh cãi khi ấn đầu con vào bánh kem trong tiệc sinh nhật khiến cậu bé hoảng hốt rồi khóc thét

Một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đón sinh nhật của một gia đình trẻ tại Nhật Bản đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Threads.

Một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đón sinh nhật của một gia đình trẻ tại Nhật Bản đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Threads. Sự việc là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về ranh giới giữa một trò đùa vui gia đình và những sơ suất có thể vô tình làm tổn thương con trẻ.

Trong đoạn video được chia sẻ, người mẹ trẻ xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, đang cùng gia đình chuẩn bị thổi nến đón tuổi mới cho cậu con trai nhỏ. Có lẽ với mong muốn tạo nên một kỷ niệm hài hước và đáng nhớ theo trào lưu "úp bánh kem" phổ biến trên mạng xã hội, người mẹ đã ấn mặt em bé vào chiếc bánh sinh nhật.

Tuy nhiên, phản ứng của đứa trẻ lại không như mong đợi. Do còn quá nhỏ và bị bất ngờ, cậu bé đã bật khóc nức nở vì hoảng sợ và lem luốc kem trên mặt. Thay vì kịp thời dỗ dành để em bình tĩnh lại, người mẹ vì một chút vô tư, dường như vẫn muốn tiếp tục hoàn thành bức ảnh kỷ niệm nên đã lặp lại hành động và bốc dâu tây đặt lên đầu con. Tiếng khóc hoảng hốt của em bé đối lập với không khí vui vẻ của người lớn đã khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.

Đoạn clip nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng. Nhiều người vì quá lo lắng cho sự an toàn của em bé đã báo cáo sự việc lên Ủy ban Bảo vệ Trẻ em tại địa phương với hy vọng các cơ quan chức năng có thể đưa ra những hướng dẫn kịp thời cho gia đình.

Chúng ta đều phải chập chững học cách làm cha mẹ

Lần đầu làm cha mẹ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Những người trẻ bước vào ngưỡng cửa hôn nhân và sinh con thường phải vừa đi, vừa học, vừa tự rút kinh nghiệm. Có lẽ người mẹ trong câu chuyện trên không hề có ý ác, cô ấy chỉ đơn thuần nghĩ đó là một trò đùa vui vẻ, một cách lưu giữ kỷ niệm ngộ nghĩnh cho con như bao video xu hướng khác trên mạng.

Thế nhưng, sự việc này đã vô tình để lại những bài học quý giá về tâm lý và an toàn cho trẻ nhỏ mà bất kỳ ai làm cha mẹ cũng cần lưu ý:

1. Trẻ nhỏ chưa thể hiểu được "trò đùa" của người lớn

Đối với một đứa trẻ dưới 3 tuổi, thế giới xung quanh còn rất mới mẻ và cha mẹ là điểm tựa an toàn duy nhất. Trẻ chưa có nhận thức về các "trào lưu" hay "trò đùa". Việc bất ngờ bị đẩy vào một chất lỏng mềm, dính và che khuất tầm nhìn như kem tươi sẽ dễ kích hoạt cơ chế tự vệ, khiến trẻ rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi. Thay vì tiếng cười, điều trẻ nhận được lại là cảm giác bất an từ chính người mình tin tưởng nhất.

2. Những nguy cơ tiềm ẩn từ chiếc bánh kem

Trò chơi úp bánh kem vốn dĩ chứa đựng khá nhiều rủi ro, ngay cả với người lớn chứ không chỉ riêng trẻ nhỏ:

Ngạt thở và dị ứng: Kem tươi hoặc vụn bánh có thể vô tình lọt vào mũi, miệng của bé gây ngạt đường thở tạm thời. Ngoài ra, làn da nhạy cảm của trẻ rất dễ bị kích ứng với các chất tạo màu hoặc thành phần trong kem.

Vật nhọn giấu kín: Để định hình những chiếc bánh kem cao hoặc có phụ kiện, người thợ thường dùng các que tăm nhọn hoặc thanh tre bên trong. Việc ấn mạnh mặt trẻ xuống bánh tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương rất lớn cho vùng mắt và mặt.

3. Đừng để mạng xã hội chi phối khoảnh khắc gia đình

Trong thời đại số, áp lực phải có những hình ảnh "độc lạ", những video "triệu view" hay bắt kịp xu hướng đôi khi khiến các bậc phụ huynh quên mất cảm xúc thực tại của con mình. Một buổi tiệc sinh nhật trọn vẹn không nằm ở chỗ clip đó có vui nhộn hay không trên mạng xã hội, mà nằm ở việc đứa trẻ có cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong vòng tay bố mẹ hay không.

Kết

Nuôi dạy con cái là một quá trình trưởng thành của cả con lẫn cha mẹ. Thay vì buông lời chỉ trích nặng nề, sự việc của người mẹ Nhật Bản nên được nhìn nhận như một bài học kinh nghiệm chung cho tất cả các gia đình trẻ. Yêu thương con thôi là chưa đủ, chúng ta còn cần sự thấu hiểu, kiên nhẫn và đặt sự an toàn, cảm xúc của con lên trên mọi niềm vui nhất thời của người lớn.