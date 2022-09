Mê mẩn 4 diễn viên khách mời ở phim Hàn 2022: Song Joong Ki xuất hiện vài giây mà bùng nổ

Cameo hay diễn viên khách mời là khái niệm chẳng mấy xa lạ trên màn ảnh Hàn. Họ thường là những gương mặt đình đám, xuất hiện thoáng qua với vai trò không mấy quan trọng đối với cốt truyện nhưng lại giúp bộ phim được quan tâm nhiều hơn. Phim Hàn từ đầu năm tới giờ cũng có sự góp mặt của một số diễn viên khách mời khiến khán giả bấn loạn.

Mỹ nam hàng đầu xứ Hàn Song Joong Ki vừa có một màn tái xuất ngắn ngủi trong bộ phim Little Women. Trong phim, anh vào vai Park Joo Hyung - anh nhân viên bán giày cao cấp có màn đụng mặt với nữ chính Kim Go Eun. Màn góp mặt này là để ủng hộ đạo diễn Kim Hee Won - người đã giúp anh tạo được thành công với bộ phim Vincenzo. Thú vị ở chỗ cái tên Park Joo Hyung cũng chính là tên tiếng Hàn của Vincenzo.

Song Joong Ki có mối quan hệ thân thiết với nữ đạo diễn Kim Hee Won sau Vincenzo

Trong Thirty Nine, Im Siwan đã xuất hiện gián tiếp ngay từ đầu khi nữ chính trong phim theo dõi bộ phim Run On mà anh đóng chính. Khán giả không thể ngờ rằng anh lại chính thức xuất hiện trong phim với vai trò chính bản thân mình. Cụ thể ở tập 10, khi Chan Young (Jeon Mi Do) quyết định trở lại phim trường, bạn diễn của cô chính là Siwan, học trò trong quá khứ của cô. Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau với tư cách đồng nghiệp khiến khán giả vô cùng xúc động.

Shooting Star là bộ phim quy tụ dàn cameo cực khủng thế nhưng xuất sắc nhất phải kể đến việc ekip đã mang Choi Ji Woo trở lại màn ảnh một lần nữa sau nhiều năm vắng bóng. Trong phim, cô vào vai một minh tinh nổi danh ở ẩn đã lâu, trùng hợp với câu chuyện ngoài đời của cô. Màn xuất hiện không dài của Choi Ji Woo thậm chí còn được quan tâm hơn cả nội dung Shooting Star - một bộ phim không được đánh giá cao về chất lượng.

Không lâu sau đám cưới với Park Shin Hye, Choi Tae Joon đã có một màn xuất hiện vô cùng thú vị trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài tvN Twenty Five, Twenty One. Anh đóng vai một vận động viên điền kinh và là mối tình đầu của Na Hee Do (Kim Tae Ri). Dù thời lượng xuất hiện ít ỏi nhưng Choi Tae Joon vẫn thu hút sự chú ý của người xem với gương mặt điển trai và những khoảnh khắc dễ thương.

Nguồn ảnh: tvN, Mydramalist