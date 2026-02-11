Mẹ Hà Nội chia sẻ bảng chi lễ ông Công ông Táo ở chợ nhà giàu: Gà 700k, hoa quả 570k và tổng tiền vượt mốc triệu

Chợ Hàng Bè vốn nổi tiếng là khu "chợ nhà giàu" của Hà Nội, chuyên bán thực phẩm, đặc sản và đồ chế biến sẵn, nên mỗi dịp lễ Tết, không khí mua bán càng trở nên nhộn nhịp. Tuy nhiên, đi kèm với sự phong phú và chất lượng là mức giá khá cao, thậm chí khiến nhiều người "choáng nhẹ" khi lần đầu ghé thăm.

Dù vậy, để có một mâm cúng đầy đủ, tươm tất và đẹp mắt dâng lên ông Công ông Táo, nhiều gia đình vẫn lựa chọn chợ Hàng Bè như một điểm đến quen thuộc, vừa tiện lợi, vừa đảm bảo hương vị truyền thống ngày Tết.

Mẹ Hà Nội (kênh TikTok @phuongthao270389) chia sẻ hành trình đi chợ Hàng Bè để mua sắm đồ chuẩn bị cho mâm cơm cúng ông Công ông Táo vào ngày giáp Tết, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Gà cánh tiên: 700.000 đồng

Đầu tiên là quần bán gà cánh tiên - một trong những điểm dừng chân thu hút đông đảo khách mua nhất tại chợ.

Trước mắt là những đĩa gà luộc sẵn được bày biện vô cùng công phu, gà vàng óng, tạo dáng cánh tiên đẹp mắt, xếp gọn gàng trên đĩa lớn, trông vừa sang trọng vừa trang nghiêm, rất phù hợp cho mâm cúng.

Mỗi đĩa gà có mức giá khác nhau, tùy vào trọng lượng. Khi hỏi mua một đĩa gà cánh tiên, cô không khỏi bất ngờ vì mức giá lên tới 700.000 đồng, khiến nhiều người xem video cũng phải "giật mình" trước giá cả đắt đỏ đặc trưng của khu "chợ nhà giàu" những ngày cận Tết.

Đĩa xôi gấc, xôi đỗ: Giá từ 30.000 - 100.000 đồng

Tiếp đến, cô ghé qua quầy bán xôi với đủ loại màu sắc bắt mắt và hương thơm hấp dẫn.

Những khay xôi gấc đỏ au, xôi đỗ vàng óng được đồ dẻo mềm, nóng hổi, bày biện gọn gàng, sạch sẽ.

Tùy theo loại xôi và kích cỡ từng phần mà mức giá dao động từ 30.000 đến 100.000 đồng, có loại đóng thành khuôn đẹp mắt, có đĩa nén xôi tròng gọn gàng, người mua lựa chọn tùy vào nhu cầu của mỗi nhà.

Đây là món không thể thiếu trong mâm cúng ông Công ông Táo, vừa mang ý nghĩa may mắn, đủ đầy, vừa giúp mâm lễ thêm tròn vị và đẹp mắt.

Cô chọn một đĩa xôi 50.000 đồng để bày mâm cỗ cúng ông Công ông Táo của gia đình.

Nem hải sản 140.000 đồng, đĩa nộm 80.000 đồng, hộp bò sốt tiêu kèm bánh bao 250.000 đồng

Đến quầy đồ mặn, không khí mua bán cũng nhộn nhịp không kém với đủ các món chế biến sẵn, tiện lợi cho mâm cúng và bữa cơm gia đình. Tại đây, một hộp nem hải sản có giá 140.000 đồng, một đĩa nộm giá 80.000 đồng, bó sốt tiêu kèm bánh bao có giá 250.000 đồng và một đĩa tôm chiên cũng ở mức 250.000 đồng.

Sau khi chọn mua đầy đủ các món cần thiết, tổng số tiền cho quầy đồ mặn là 720.000 đồng. Những con số tiếp tục khiến nhiều người xem không khỏi trầm trồ trước mức chi tiêu khá "mạnh tay" cho một mâm cúng ông Công ông Táo tại chợ Hàng Bè những ngày cận Tết.

Xoài 180.000/kg, na 140.000 đồng/kg: Mua mỗi loại 3 quả hết 570.000 đồng

Và đương nhiên, mâm cúng ông Công ông Táo sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu một đĩa hoa quả tươi. Cô tiếp tục ghé qua quầy hoa quả với đủ loại trái cây nhập khẩu và đặc sản trong nước được bày biện bắt mắt.

Tại đây, xoài Cát Lộc có giá 180.000 đồng/kg, còn na có giá 140.000 đồng/kg. Sau một hồi lựa chọn, cô mua 2kg xoài và 3 quả na (1,5kg), tính ra toàn bộ số hoa quả hết 570.000 đồng. Mức giá này tiếp tục khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mâm cúng ông Công ông Táo giá hơn 1,3 triệu, khiến dân tình choáng váng

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip của cô đã nhanh chóng nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Đa phần mọi người đều tỏ ra hốt hoảng trước mức giá tại chợ Hàng Bè, cho rằng chi phí cho một mâm cúng ông Công ông Táo như vậy là khá cao so với mặt bằng chung.

Chưa nói đến đĩa gà 700.000 đồng, chỉ riêng đĩa hoa quả với 3 quả xoài (2kg) và 3 quả na (1,5kg) mà giá đã lên tới 570.000 đồng.

Dậy sóng nhất có lẽ là đĩa gà cánh tiên giá 700.000 đồng. Mặc dù vẫn biết "tiền nào của ấy", gà ngon và hoa đắt nên giá cũng sẽ cao hơn binh thường, nhất là với những gia đình không có nhiều thời gian nấu nướng, bày biện mâm cúng, chọn cách mua đồ nấu sẵn thì cũng phải chấp nhận với mức giá đắt đỏ như vậy. Thế nhưng, con số 700.000 đồng, vẫn khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực, cho rằng "tiền nào của nấy", riêng đĩa gà cánh tiên đã tốn nhiều công sức tạo hình, tiền nhân công cũng chiếm tới một nửa giá thành. Bên cạnh đó, mỗi khu vực sẽ có mức giá khác nhau, không thể so sánh chợ ở trung tâm thành phố với chợ ngoại thành.

Nhiều người cũng tranh thủ chia sẻ chi phí mâm cúng của gia đình mình, có nhà chỉ hết khoảng 400.000 - 800.000 đồng.

Tất tần tật nhà tôi ở ngoại thành từ A-Z hết 1 triệu, bao gồm: 2 đĩa xôi,1 khoanh giò, 1 con gà 300k, 1 đĩa nộm, 1 đĩa nem, 1 đĩa thịt bọc xả, 1 đĩa miến xào thập cẩm, đĩa su su luộc, 1 bát canh xương khoai môn, 80k tiền quả 6 loại quả, 35k tiền hoa, vàng mã ngựa 210k. (Nguồn: @dangthuhang83).

Toàn bộ hoa quả bánh kẹo, tiền vàng, mâm cơm giá 400k. (Nguồn: @thaydoi257).

Nhà mình mâm cơm tầm 500k không kể hoa quả bánh kẹo nước. Mình cũng ở Hà Nội. (Nguồn: @duyennguyenthi111).

